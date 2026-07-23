El PSOE exige una comisión para abordar el aumento de quejas vecinales en Murcia

El PSOE llevará el aumento de quejas ciudadanas relacionadas con el funcionamiento de los servicios públicos municipales al próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Murcia.

La concejala socialista Carmen Fructuoso, presentará un ruego en la sesión plenaria para que el Gobierno local convoque, "con la máxima urgencia", la comisión especial de sugerencias y reclamaciones, informó el partido de la oposición en un comunicado.

El estado de las calles del municipio concentra buena parte de las reclamaciones vecinales, según detalló Fructuoso, por motivos como la falta de limpieza viaria, la acumulación de residuos junto a los contenedores, la aparición de vertederos improvisados, los retrasos en la recogida de enseres y el deterioro de parques, jardines y espacios públicos.

Aunque las quejas van más allá y se dirigen también hacia las incidencias en el transporte urbano, la falta de climatización en centros educativos municipales y el mal estado de calles en pedanías, vías urbanas y caminos de la huerta.

"Las reclamaciones se multiplican, mientras el PP en La Glorieta evita convocar el órgano creado precisamente para conocer las demandas de la ciudadanía, analizar los problemas y exigir soluciones", lamentó la edil del PSOE.

Incumplimiento de plazos

Asimismo, Fructuoso recordó que, pese a que la comisión especial de sugerencias y reclamaciones debe convocarse cada cuatro meses, la última reunión se convocó en noviembre de 2025, y que la anterior a esta tuvo lugar en diciembre de 2024.

En respuesta, el PP acusó a los socialistas de generar una "polémica artificial" e indicó que en una de las comisiones celebrada en 2024 se determinó que se convocarían reuniones al menos una vez al año.

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Además, desde el Ayuntamiento aseguraron que "el equipo de Gobierno actúa con absoluto respeto a las normas de organización y a los acuerdos adoptados por los propios miembros de la comisión".