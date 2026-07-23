Murcia vuelve a convertirse en un plató de cine: esta calle estará cortada tres días por el rodaje de 'La vida después'

Murcia vuelve a convertirse en escenario de cine. La calle Abderramán II permanecerá cortada al tráfico del 24 al 26 de julio para acoger el rodaje de La vida después, la ópera prima de la directora Clara Santaolaya, que estos días culmina su rodaje en la Región de Murcia entre esta semana y la próxima, tras pasar antes por Canarias y Andalucía. El proyecto llega a la Región gracias a una ayuda de atracción de rodajes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y al trabajo de la Región de Murcia Film Commission, en colaboración con las film offices de Abanilla y Murcia.

Durante esos tres días, los vecinos y conductores que habitualmente circulan por esta vía deberán buscar rutas alternativas mientras dure el rodaje. Un pequeño incordio para el tráfico que, a cambio, deja a Murcia con el honor de servir de telón de fondo para una nueva producción española que también rodará en Abanilla.

Mireia Oriol (i) y Ramón Barea en el rodaje de 'La vida después'. / @mireiiaoriol

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, destacó el buen momento que vive el sector en la Región: "Durante estos días se multiplican los rodajes en la Región de Murcia. Estamos haciendo un importante trabajo desde el Gobierno regional con nuestros profesionales en el despliegue de la estrategia de la Región de Murcia Film Commission, lo que lleva a que cada vez sean más las películas que recalan en nuestro territorio para impulsar nuestro sector audiovisual".

De qué trata 'La vida después'

El largometraje narra el regreso de Lena (Mireia Oriol) a casa de sus padres en medio de una profunda crisis emocional, tras un intento de suicidio. Allí, encontrará refugio en su abuelo Juan (Ramón Barea), quien también se enfrenta a la incomprensión y el aislamiento, aunque por motivos diferentes a los que vive su nieta. La cinta aborda la salud mental y se plantea como un canto a la aceptación, buscando mostrar la alegría y el optimismo en los detalles cotidianos.

Mireia Oriol durante el rodaje de 'La vida después', de Clara Santaolaya. / @mireiiaoriol

Junto a Mireia Oriol y Ramón Barea como protagonistas, completan el reparto Luisa Gavasa, Norma Martínez, Miguel Garcés y Martina Cariddi.

Quién está detrás de la producción

La vida después es un drama familiar de la productora Capitán Araña, en coproducción con Guion Alto, Batiak Films y Palco Films AIE (España), junto a La Soga Producciones y Suena Perú (Perú). El proyecto cuenta además con el apoyo de RTVE y con ayudas de la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Región de Murcia, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.