El centro de Madina Mursiya reabrirá al público en octubre con nuevos guías virtuales

El centro de interpretación de la muralla medieval Madina Mursiya se prepara para volver a abrir sus puertas al público a partir de octubre con visitas guiadas más inmersivas y nuevos guías virtuales.

Las obras que se desarrollan en el inmueble encaran su recta final con el objetivo de convertirlo en "una lanzadera turística y cultural", pues "permitirá conectar el casco histórico con otros hitos patrimoniales" como las Fortalezas del Rey Lobo y el entorno de La Contraparada, explicaron desde el Ayuntamiento.

Y es que este centro es "un punto de partida inicial e indispensable para el conocimiento y la divulgación de la Murcia andalusí y medieval, desde el siglo VII hasta el siglo XV", destacó la alcaldesa, Rebeca Pérez, este jueves durante su visita al complejo que afronta el final de los trabajos de acondicionamiento estructural, accesibilidad y museografía.

Mientras que con los trabajos de la primera fase del proyecto salieron a la luz espacios como una necrópolis islámica de los siglos IX a XII, en esta segunda etapa las labores se han centrado en ofrecer una experiencia más inmersiva al visitante.

En total, el proyecto ha supuesto un esfuerzo económico que supera los 1,16 millones de euros. Esta segunda fase, con un presupuesto específico de poco más de 280.000 euros, ha sido financiada al completo por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos NextGenerationEU, que se suman a los casi 890.000 euros destinados a la primera fase, que también estuvo cofinanciada en un 80 por ciento por fondos FEDER.

Un cambio en la experiencia del visitante

Entre las principales novedades arquitectónicas destaca la reconfiguración integral del edificio, en el que se han sustituido los antiguos escalones recubiertos de madera por una estructura de metal y vidrio que une los tres niveles expositivos.

Este cambio aumenta la luminosidad del recinto y permite a los visitantes contemplar de forma directa los restos originales de la muralla, la antemuralla y la necrópolis árabe.

En el plano tecnológico, destacan las mejoras para crear una experiencia más inmersiva con un sistema de proyección en altura que recreará el cielo histórico sobre el yacimiento y cuatro pantallas dinámicas -incluidas una de gran formato de 3x2 metros y una pantalla permeable interactiva que combina la emisión multimedia con la visión directa de la muralla medieval-.

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La propuesta narrativa suma, además, la incorporación de dos nuevos personajes virtuales: el Guardián de las 7 Puertas y el Arquitecto de la Muralla Medieval, relatos digitales con los que el espectador podrá conocer la fundación, construcción y defensa de la Murcia medieval.