Del abandono a la protección: La estación de Los Ramos-Alquerías, camino a ser un bien catalogado en el PGOU de Murcia

La histórica estación de Los Ramos-Alquerías da el primer paso para contar, por primera vez, con protección patrimonial, paso que se produce apenas dos días después de que el inmueble ingresase en la Lista Roja de Hispania Nostra debido a su estado de abandono.

El Ayuntamiento de Murcia ha propuesto la catalogación de la antigua estación ferroviaria con Protección Patrimonial Parcial (Grado 2) dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU), tras un informe favorable del centro municipal de arqueología.

Aunque esta decisión es fruto "del impulso de la Junta Municipal y del compromiso de los vecinos con la defensa de su patrimonio", indicaron a este diario fuentes del colectivo Bicihuerta. Fue el presidente de la Junta Municipal de Los Ramos, Gustavo Sánchez, quien promovió el expediente y solicitó formalmente en febrero de este año el inicio del procedimiento para declarar la antigua estación como espacio protegido o bien de interés patrimonial municipal.

Sánchez fue asesorado por historiadores, entre los que se encuentran la asociación Bicihuerta y el cronista oficial de Torreagüera, Raúl Jiménez, cuya labor documental sirvió de base para elaborar el informe del centro de arqueología, documento que "supone un paso muy importante para proteger y conservar un espacio que forma parte de la historia, la identidad y la memoria colectiva de Los Ramos".

Ahora, el Consistorio murciano ha realizado también su propio informe sobre la protección del inmueble, estudio que está en manos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad.

Estudio

El informe emitido por el centro municipal de arqueología concluye que se trata de "un conjunto ferroviario único", construido a finales del siglo XIX, y destaca su singularidad como uno de los conjuntos ferroviarios mejor conservados de la Región de Murcia, pues permanecen prácticamente intactos sus edificios originales como son la estación, cantina, aseos, almacén, cuarto de aperos y viviendas ferroviarias.

El documento también justifica la protección del inmueble basándose es su autenticidad e integridad arquitectónica, el papel que ostentó en el desarrollo de Los Ramos y de la comarca y su valor cultural, social y simbólico para varias generaciones de vecinos de la pedanía.

Y es que la estación, inaugurada en 1884 como parte de la línea Madrid-Chinchilla-Cartagena, servía de enlace con la línea ferroviaria que unía Murcia y Alicante, lo que la convirtió en un centro de intercambio de viajeros y mercancías que facilitó la exportación de productos de la huerta de Murcia.

Lugar de encuentro

Aunque, más allá de ser el epicentro de la movilidad y la economía de la pedanía, la estación era también "un lugar de encuentro para los vecinos de Los Ramos, donde pasaban las tardes de domingo, quienes cuentan que no necesitaban usar el reloj, pues dependiendo del pitido de cada tren sabían la hora que era", según relata Hispania Nostra en el informe relativo a la estación ferroviaria.

Sin embargo, la construcción de la estación de Nonduermas en 1993 y la apertura de la variante del Reguerón para los trenes de cercanías y de la línea de alta velocidad derivaron en que esta infraestructura ferroviaria cayese en desuso, hasta que en verano de 2008 "un largo y último silbido de tren dio la despedida a más de un siglo de actividad ferroviaria en la pedanía de Los Ramos", narra el informe de Hispania Nostra.

Además, el documento señala como uno de los motivos para incluir este inmueble en la Lista Roja que la recuperación de la estación "supondría una oportunidad para crear un centro cultural, un centro de interpretación del ferrocarril o una instalación destinada a la muestra de artes visuales".

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Cabe también recordar que, en marzo de este año, la ciudadanía de Los Ramos se movilizó para evitar la posible venta de las instalaciones por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a una empresa hortofrutícola de la pedanía, y fue entonces cuando se solicitó la inclusión del inmueble en la Lista Roja de Hispania Nostra y se reiteró al Ayuntamiento y a la Comunidad el deseo de catalogar el conjunto ferroviario como bien protegido.