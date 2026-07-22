Vox reclama más policías en Murcia para proteger las casas cerradas en verano

Vox pide un plan especial de seguridad en Murcia durante los meses de julio y agosto, cuando muchas viviendas se quedan vacías "mientras miles de familias disfrutan de un merecido descanso" y "los medios policiales en el municipio se reducen".

"La seguridad de la población es responsabilidad básica de los poderes públicos; no puede depender de que los murcianos contraten alarmas privadas que, además, muchos no se pueden permitir", indica la formación, por lo que, para el concejal Fernando Sánchez-Parra, "hace falta un plan serio y real para julio y agosto que proteja a vecinos, viviendas y comercios en esa época en que miles de murcianos se encuentran fuera del municipio".

Desde Vox señalan que, según datos oficiales del Ministerio del Interior, el pasado 2025 hubo en todo el país casi 15.000 denuncias por delitos relacionados con la okupación, por lo que lamentan que solo haya 600 agentes de Policía Local en un municipio que roza el medio millón de habitantes.

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Asimsimo, los de Abascal recuerdan que durante el actual mandato "son numerosas las iniciativas de este grupo municipal para pedir 600 nuevos efectivos de Policía Local, lo que doblaría su actual número, proporcionándoles además los medios necesarios".