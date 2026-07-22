Rebautizan más de 50 calles y jardines de Murcia y una escultura homenajeará a los militares en Murcia

El callejero se actualiza y más de 50 calles, jardines y espacios del municipio de Murcia se rebautizarán para rendir homenaje a artistas, profesores y al anterior regidor, José Ballesta Germán, cuyo nombre será ahora también el del futuro parque de Barriomar.

En total, la comisión para la denominación de calles, espacios y edificios públicos aprobó 51 nuevas denominaciones en la reunión celebrada este miércoles y presidida por el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Además, la comisión determinó instalar una escultura que conmemore a los militares frente al edificio de la empresa municipal Aguas de Murcia, en la Plaza Circular, y las ubicaciones de tres nombres ya aprobados anteriormente en comisión, y ambas propuestas serán elevadas al pleno ordinario de julio para su aprobación definitiva.

Algunos de los cambios más destacados se contemplan en El Palmar, con el ‘Polideportivo Silvia Lloris' en honor a la futbolista profesional española nacida en la pedanía, jugadora del Atlético de Madrid, integrante de la selección española femenina campeona del mundo sub-20 y bicampeona de Europa sub-19, y la calle 'Alcaldesa Pedánea Purificación Manzano Balibrea', primera mujer alcaldesa pedánea, en Zarandona.

Las nuevas vías incluirán, además, referencias a efemérides y acontecimientos como las calles 'Murcia 1200', '175 Aniversario' -por la conmemoración del primer Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina- y 'Arrecife', capital de la isla de Lanzarote.

Propuestas

Entre los cambios aprobados se encuentran la creación del ‘Parque Alcalde José Ballesta Germán' en Barriomar, "en reconocimiento a su figura como regidor, Catedrático de Medicina, Rector de la Universidad de Murcia, y Consejero de Gobierno de la Región de Murcia, tal y como rezará la placa", detallaron desde el Consistorio en un comunicado.

También recibió el visto bueno el nuevo nombre de la glorieta ubicada en avenida Primero de Mayo, en la intersección con la avenida Juana Jugán, que pasará a llamarse ‘Rotonda José Giménez Godoy' "por su trayectoria profesional como destacado empresario murciano del sector de artes gráficas que dedicó buena parte de su vida a impulsar, apoyar y dignificar el arte contemporáneo en la Región de Murcia".

Otras de las propuestas son la futura ‘Plaza del Profesorado', para conmemorar al colectivo docente y su contribución a la sociedad; la calle ‘Nuestro Padre Jesús Nazareno', coincidiendo con el 425 aniversario de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y el ‘Jardín Francisco Chacón Jiménez' historiador y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, al jardín anexo al Mercado de Verónicas.

Asimismo, se rebautizarán varias calles con los nombres ‘Arquitecto José Antonio Rodríguez Martínez', en homenaje al arquitecto municipal autor de edificios emblemáticos como la Casa Díaz Cassou, y el de la Convalecencia, y ‘Escultor Anastasio Martínez Hernández', figura vinculada al arte y patrimonio de la Región de Murcia que realizó la escultura del Monumento al Corazón de Jesús de Monteagudo, en el año que se cumple el centenario de su inauguración.

En cuanto a la escultura conmemorativa en reconocimiento a las instituciones de la Base Aérea, a la Escuela Militar de Paracaidismo y a la Patrulla Acrobática 'LA PAPEA', se ubicará frente al edificio de Aguas de Murcia.

También se propone la denominación de la ‘Pasarela Juan Antonio Garrigós Saura' para la pasarela que conecta el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con el Campus de Ciencias de la Salud, en recuerdo y homenaje como trabajador del Hospital.

Cambios en pedanías

Del total de las 51 nuevas denominaciones, 38 se corresponden a propuestas de las Juntas Municipales y, además, la comisión aprobó tres expedientes para asignar ubicación concreta a nombres que ya habían sido aprobados anteriormente.

En Alquerías se propone la denominación de la Calle ‘Marco Aurelio Chumillas Fernández'; en La Arboleja ‘Carril Soto de los Leales'; En Baños y Mendigo, el jardín y recinto de fiestas de la pedanía llevará el nombre de ‘Josefa Solano Antolinos "Pepa", y en Barrio del Progreso cambia la denominación de la calle Transformador por ‘Josefa la Picota'

En Beniaján se propone la Plaza de Patricio Barceló "El Chulibes". En Era Alta, la actual Plaza San Bartolomé pasará a denominarse ‘Plaza Tomás Mirete Salmerón-Tomasito', destacado miembro de las tradicionales campanas de auroros y cuadrillas de música de la Huerta de Murcia, y el cambio de denominación de un tramo de la calle José Conesa Giménez por la calle ‘Dolores Conesa Cano', conocida como 'Mama Lola'.

En El Esparragal se proponen para el callejero denominaciones como la calle ‘Molduras'; la calle ‘Auténticos Huertanos', como tributo a la figura histórica del huertano; la calle ‘Regadío Tradicional', en homenaje al milenario sistema de acequias, azarbes y costumbres agrícolas que dieron origen a la Huerta de Murcia; y la calle ‘Los Largos', recuperando el nombre tradicional por el que históricamente se ha conocido el entorno donde se ubica.

En El Palmar, el polideportivo municipal pasará a denominarse ‘Polideportivo Silvia Lloris', futbolista profesional española nacida en la pedanía, jugadora del Atlético de Madrid, integrante de la selección española femenina campeona del mundo sub-20 y bicampeona de Europa sub-19.

El polideportivo de El Palmar llevará el nombre de la futbolista Silvia Lloris

Otros acuerdos propuestos por Juntas Municipales son el del ‘Carril del Liebre' en San Ginés; el ‘Carril Villa Tere' en Torreagüera; el ‘Carril de Casianos' de Rincón de Beniscornia, que recupera un nombre tradicional relacionado con la familia que regentó el Molino de los Casianos; y en San Benito-Patiño se propone cambiar el nombre del vial conocido como Carril de la Condesa en el tramo comprendido entre el camino del Cebadero y la Ronda sur por el nombre de ‘Carril de Juan Gálvez', y el ‘Carril de las Flores'.

Reunión de la comisión para la denominación de calles, espacios y edificios públicos celebrada este miércoles. / A.M.

Por otro lado, en Zarandona su Junta Municipal ha propuesto la denominación de 16 nuevas calles recientemente urbanizadas en la pedanía y de un edificio público. Entre ellas, figuran la calle 'Antonio Martínez Tenza', fundador de la Peña Huertana El Esprefollo; la calle 'Toni Pérez Travel', destacado por su actividad social; la calle 'Juanito Herrero Carmona', impulsor de la creación de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz; y la calle 'Alcaldesa Pedánea Purificación Manzano Balibrea', primera mujer alcaldesa pedánea.

También se crearán la calle 'Antonio Hernández (El Paleras)', presidente del centro de mayores de Zarandona; la calle 'José Ruiz y Antonia Fuentes', cantantes folclóricos conocidos como 'El Alpiste' y 'La Lechuga'; la calle 'Encarna Esteban', conocida como 'La Tía Nena la Arguella'; la calle 'Cofradía Cristo de la Paz'; la calle 'Ascensión Bernal García', cofundadora de la primera fábrica de moda nupcial; la calle 'Guerreras Contra el Cáncer-Zarandona'; la calle 'Comisiones de Fiestas de Zarandona'; la calle 'Hermanas Reparadoras' y la calle 'Maestra Francisca Fe Montoya', reconocida profesora, dibujante e ilustradora.

Asimismo, la nueva sala de estudios 24 horas de Zarandona llevará el nombre de 'Isabel Vallejo Mellado', profesora muy vinculada a la pedanía y recordada por su labor educativa.

Algunos de los cambios propuestos también rinden homenaje a vecinos comprometidos con su pedanía, como en el caso de El Raal, con la denominación de la ‘Vereda de los Pellicer'; en Los Ramos se propone el ‘Jardín San Pedro Apóstol'; y en La Raya con el ‘Carril El Pereticas' y la Senda Pedro Luis Molina 'El Paulino'.

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Por último, la comisión dio el visto bueno a la ubicación de tres denominaciones aprobadas anteriormente: el Paseo Arquitecto Vicente Garaulet, situado entre el Puente Viejo y la pasarela Manterola, paralelo a la calle Plano de San Francisco; la Plaza Registradora Beatriz Blesa, junto al edificio Centrofama; y la Glorieta Inés Salzillo en la zona que sirve de acceso entre la calle San Nicolás y la Plaza Mayor de la capital.