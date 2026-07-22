El PSOE pide el reparto de cubitos antidrogas para prevenir la sumisión química en las fiestas de Murcia

Cubitos antidrogas en las bebidas para combatir la sumisión química y prevenir la violencia machista en los festejos y grandes eventos de Murcia. Esta es una de las propuestas que el PSOE defenderá en el próximo pleno municipal, de la mano de la edil Andrea Peñaranda.

La iniciativa contempla la adquisición y reparto de estos cubitos en los puntos violeta de la Feria de Murcia, festivales, fiestas patronales y otros eventos multitudinarios, así como un protocolo coordinado entre diversos servicios municipales para establecer mecanismos de asistencia y derivación sociosanitaria ante posibles casos de sumisión química.

"El Ayuntamiento de Murcia debe incorporar todas las herramientas disponibles para prevenir la sumisión química y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier sospecha, especialmente durante las fiestas y los eventos con mayor afluencia", defendió Peñaranda, quien añadió que estos dados, además de detectar la posible presencia de drogas en las bebidas, pueden actuar como medida disuasoria ante posibles agresores.

Estos cubitos con forma de dado, explicó la edil del PSOE, están fabricados con polímeros superabsorbentes que, al detectar sustancias como GHB, burundanga, MDMA o derivados de barbitúricos, alteran el color y la consistencia de la bebida y la convierten en una gelatina densa que impide su consumo, un sistema que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Otras medidas

Además, Peñaranda defendió que las políticas de prevención "no pueden limitarse a trasladar a las mujeres recomendaciones de autoprotección", por lo que la medida plantea también promover un convenio con los establecimientos de ocio nocturno y restauración para ofrecer formación gratis a sus trabajadores sobre la detección de situaciones de acoso, el control de las barras y la respuesta inmediata ante posibles casos de sumisión química.

La iniciativa contempla, además, recuperar las campañas municipales de educación emocional y afectivo-sexual en centros educativos y espacios juveniles, con especial atención a la sensibilización de la población masculina, la eliminación de los estereotipos de género y la prevención de conductas de dominación.

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Asimismo, Peñaranda propone reforzar las asesorías municipales de salud y prevención de drogodependencias y crear, en coordinación con el sector del taxi y el transporte urbano colectivo, una red de atención prioritaria y acompañamiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad durante las jornadas festivas.