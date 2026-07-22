Casi 50 semáforos de Murcia reducen 24 segundos el tiempo de espera para los peatones durante el verano

Casi medio centenar de semáforos de Murcia reducirán hasta 24 segundos el tiempo de espera para los peatones durante los meses de varano. Esta es una de las primeras medidas aprobadas por el recién creado comité técnico de coordinación ante situaciones de emergencia y fenómenos meteorológicos adversos, una nueva herramienta que permitirá al Ayuntamiento disponer, por primera vez, de una estructura permanente para coordinar la respuesta municipal ante cualquier situación que pueda afectar a la seguridad de los vecinos.

"Murcia tiene que estar preparada ante cualquier emergencia climática", resaltó la alcaldesa, Rebeca Pérez, quien impulsó la creación de este nuevo órgano durante una reunión de trabajo mantenida con responsables de los servicios de emergencia y de las distintas áreas municipales, convocada con motivo de la previsión de altas temperaturas.

La función del nuevo comité será dirigir y coordinar la actuación municipal antes, durante y después de cualquier emergencia, así como facilitar la adopción de medidas preventivas, la movilización inmediata de recursos y la toma de decisiones. Para ello, contará con una estructura flexible que permitirá incorporar a los servicios municipales en cada situación.

Mapa de recursos

Una de las principales herramientas de gestión del comité será mapa de recursos permanentemente actualizado que incluya los recursos humanos, materiales y técnicos disponibles en el Ayuntamiento.

Además, la alcaldesa resaltó que "la protección de las personas será el eje central de todas las actuaciones impulsadas por el equipo de Gobierno", por lo que, en función de las características de cada emergencia, el Ayuntamiento activará medidas específicas para reforzar la atención a los colectivos más vulnerables, intensificar el seguimiento de usuarios del servicio municipal de teleasistencia y habilitar recursos extraordinarios para personas sin hogar.

Cambios en el tráfico

Otra de las primeras actuaciones acordadas por el comité es la adaptación de la regulación semafórica en cerca de medio centenar de cruces del municipio. Así, desde este miércoles, los ciclos semafóricos reducirán hasta en 24 segundos el tiempo de espera de los peatones para cruzar la calle, medida que permanecerá activa durante todo el verano y que se implantará progresivamente en el resto del municipio.

Asimismo, a través de la aplicación municipal Tu Murcia, los ciudadanos podrán consultar la ubicación de las fuentes públicas, los refugios climáticos habilitados con sus horarios de apertura y las principales zonas verdes disponibles durante los episodios de calor.

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Además, los más de 80.000 usuarios de la aplicación recibirán avisos automáticos cuando se activen alertas meteorológicas, así como recomendaciones de autoprotección e información de servicio de forma inmediata.