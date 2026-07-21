Tiendas con mucha historia: Murcia estrena un censo de comercios centenarios

La campaña municipal Murcia todo el año nace con el objetivo de impulsar el comercio local y dos propuestas: un censo de comercios centenarios y la oportunidad de que la ciudad se luzca en los escaparates de los locales participantes en el programa, que estarán decorados conforme a la fecha que marque el calendario.

La iniciativa, presentada este martes por el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, llegará a las calles de Murcia con la Feria de Septiembre, cuando los escaparates de los locales reflejarán también los festejos populares y el Ayuntamiento organizará rutas guiadas que estarán incluidas en la programación festiva.

Con esta estrategia, el Ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes pretenden "estrechar el vínculo entre la ciudad y su comercio", señala el Consistorio en un comunicado en el que detalla que "cada estación, cada fiesta y cada gran acontecimiento encontrarán su reflejo en el comercio, con escaparates temáticos, productos y decoración inspirados en cada época del año".

Y, a las decoraciones temáticas, se sumarán "actividades e iniciativas que invitarán a vecinos y visitantes a recorrer las calles, descubrir el comercio y vivir la ciudad de una forma diferente", así como la puesta en marcha de una ventanilla para asesoramiento y consulta en la que se podrán abordar aspectos en materia de recursos humanos, relevo en el negocio, paquetes de ayudas, bonificación de tasas e impuestos, ventajas asociadas a la movilidad y acciones de digitalización.

Con todo, esta iniciativa supone una hoja de ruta compartida entre el Consistorio y las principales asociaciones de comerciantes de nuestro municipio, y ha contado con la participación de la Confederación Regional (COREMUR), de la Cámara de Comercio y de la Dirección General de Comercio.

Protagonista durante los festejos

La primera gran expresión de Murcia Todo el Año llegará con la próxima Feria de Septiembre, en la que el comercio tendrá un papel más activo en la programación impulsada por el Ayuntamiento. Los establecimientos participantes decorarán sus escaparates con motivos inspirados en la Feria y el Consistorio organizará rutas por las plazas de abastos y por comercios singulares para acercar a vecinos y visitantes algunos de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad.

Aunque la Feria será solo el punto de partida de una programación que se extenderá durante todo el año y que cuenta con una hoja de ruta ya perfilada para el último cuatrimestre por el Ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes.

La programación se presentará de forma progresiva, aunque desde el Ayuntamiento ya apuntan que "cada época del año (Feria, Todos los Santos, Navidad, ...) contará con iniciativas adaptadas a su propia identidad, incorporando escaparates temáticos, productos tradicionales, actividades, rutas y propuestas que animen a vecinos y visitantes a recorrer las calles, entrar en los comercios y descubrir una ciudad diferente en cada estación".

Más de un siglo de historia

Otra de las propuestas de la campaña Murcia Todo el Año es la creación del primer censo de establecimientos centenarios del municipio, un trabajo que "permitirá identificar y poner en valor aquellos negocios que, generación tras generación, han acompañado la evolución de la ciudad y siguen formando parte de la memoria colectiva de miles de murcianos", destacan fuentes municipales.

Además, este censo constituye el punto de partida de una nueva línea de trabajo destinada a reconocer, identificar y preservar el patrimonio comercial de Murcia. Así, por ejemplo, se incorporan referencias a los mismos dentro de la información que se ofrece a través de los códigos Navilens de las placas identificativas de las calles y se identificarán con un indicativo en sus fachadas, al tiempo que se incluirán dentro de algunas de las rutas turísticas que se ofrecen en distintos periodos del año. Además, el Ayuntamiento realizará un evento en que se les hará un reconocimiento público.

Noticias relacionadas

"Cada comercio tiene una historia que contar. Algunos llevan abiertos más de un siglo y otros acaban de iniciar su camino, pero todos comparten la misma ilusión por levantar cada mañana la persiana y contribuir a que Murcia tenga más vida. Murcia Todo el Año nace de escuchar al sector y de trabajar codo con codo con él para que el comercio ocupe el lugar que merece en la vida de la ciudad", destacó Pacheco.