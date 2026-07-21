Así son los refugios climáticos naturales de Murcia para aguantar el calor extremo

La Región de Murcia afronta estos días un nuevo episodio de calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por temperaturas que pueden alcanzar los 41 grados en la Vega del Segura y los 40 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. La previsión eleva los registros hasta los 42 grados en algunos puntos durante las siguientes jornadas.

Ante estos valores, los árboles maduros, las fuentes y las zonas de descanso protegidas del sol adquieren una importancia especial. La selección reúne diez espacios repartidos entre ocho municipios, desde plazas situadas en pleno centro urbano hasta paseos históricos y parajes naturales.

La sombra exterior no elimina los efectos de una temperatura extrema. Durante las horas centrales continúa siendo recomendable reducir los desplazamientos y buscar espacios interiores climatizados, especialmente en el caso de niños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

Jardín de Floridablanca, Murcia

Jardín de Floridablanca en Murcia. / Israel Sánchez

Los grandes árboles del Jardín de Floridablanca forman una de las cubiertas vegetales más reconocibles de Murcia. Situado en el barrio del Carmen, fue creado a mediados del siglo XIX y está considerado el jardín público más antiguo de la ciudad. Entre su vegetación destacan ficus, tipuanas, jacarandas y álamos, además de otros ejemplares que cubren buena parte de los caminos y zonas de descanso.

El tamaño de sus árboles permite encontrar una sombra más extensa que la proporcionada por plantaciones recientes. El jardín dispone también de bancos y una fuente ornamental. No figura, sin embargo, con punto de agua potable en la relación municipal de refugios climáticos, por lo que conviene acudir con agua durante los días de temperaturas elevadas.

Jardín de la Pólvora, Murcia

El Jardín del Salitre incorpora una estructura de juego con forma de mariposa, diseñada para fomentar el juego activo, la imaginación y el desarrollo psicomotor. / A.M.

En el barrio de San Miguel, el Jardín de la Pólvora reúne los cuatro elementos utilizados por el Ayuntamiento de Murcia para identificar sus refugios climáticos exteriores: cobertura arbórea, fuente ornamental, asientos y agua potable. La combinación de árboles, bancos y fuentes lo convierte en uno de los espacios más completos de la capital para hacer una pausa. Su ubicación permite utilizarlo también como punto de descanso para quienes se desplazan a pie entre San Miguel, Santa Catalina y el centro de la ciudad.

A diferencia de otros espacios urbanos en los que el arbolado se limita a los bordes, la vegetación del jardín se distribuye por diferentes zonas de paso y estancia.

Plaza de Santo Domingo, Murcia

La escultura, formada por dos estructuras de acero policromado, se encuentra en la Plaza de Santo Domingo para disfrute de vecinos/as y visitantes / Ucomur/Fecoam

El protagonista de la plaza de Santo Domingo es su gran ficus, plantado en 1893 a partir de un esqueje procedente de Australia. El ejemplar supera los 30 metros de altura y fue plantado por el ingeniero de montes Ricardo Codorníu, conocido por su participación en la reforestación de Sierra Espuña. Su copa cubre una parte considerable de la plaza y protege algunos de los bancos y recorridos situados alrededor del árbol. El espacio muestra la capacidad de un único ejemplar centenario para modificar las condiciones de una plaza dominada en otros puntos por el pavimento.

Santo Domingo no dispone de fuente de agua potable dentro de la relación municipal de refugios climáticos. Su principal ventaja es su ubicación, en uno de los principales ejes comerciales y peatonales del centro de Murcia.

Plaza de San Francisco, Cartagena

Plaza de San Francisco, Cartagena / Turismo Región de Murcia

La plaza de San Francisco ofrece una de las mayores concentraciones de sombra del centro histórico de Cartagena. Sus grandes ficus son el elemento más característico del espacio y cubren bancos, terrazas y parte de los recorridos peatonales. La vegetación marca una diferencia clara respecto a otras plazas cartageneras más abiertas. Bajo las copas se forman zonas de estancia amplias, mientras que las partes alejadas del arbolado quedan expuestas al sol y al calor acumulado por el pavimento.

La plaza permite además descansar sin abandonar el recorrido por el casco histórico, al encontrarse próxima a la calle del Carmen, Puertas de Murcia, la calle Jara y varios edificios modernistas de Cartagena.

Las Alamedas, Lorca

Un trabajador del servicio en las Alamedas. / L.O.

Las Alamedas de Lorca forman una sucesión de paseos arbolados en lugar de un único jardín cerrado. El conjunto incluye espacios como las alamedas de la Constitución, Margarita Lozano, de los Tristes, Gimeno Baduel y del Corregidor. Su vegetación está compuesta por especies como álamos, olmos, acacias y plátanos, acompañados por rosales, jazmines y adelfas. La propia información turística regional destaca la sombra que proporciona este arbolado en una ciudad especialmente expuesta a las temperaturas del Valle del Guadalentín.

El entorno dispone de bancos, fuentes de agua, merenderos, zonas infantiles y espacios para caminar o practicar ejercicio. La continuidad de los paseos permite realizar un recorrido más largo bajo la vegetación que en una plaza aislada.

Jardín del Rey Don Pedro, Jumilla

Jardín del Rey Don Pedro. Jumilla / Región de Murcia Digital

El Jardín del Rey Don Pedro ocupa un lugar destacado entre las zonas verdes del centro de Jumilla. Su principal valor durante el verano son los pinos centenarios que se conservan en su interior y que cubren parte de sus caminos y lugares de descanso. El jardín incorpora también elementos cerámicos y funciona como escenario de actividades culturales y vinculadas a la tradición vinícola del municipio. Su posición permite incluirlo fácilmente en un recorrido por el casco urbano.

La presencia de arbolado maduro resulta especialmente importante en el Altiplano, una de las zonas que suele registrar temperaturas más elevadas durante los episodios de calor.

Las Fuentes del Marqués, Caravaca de la Cruz

El otoño invade las Fuentes del Marqués de Caravaca. / L. O.

Las Fuentes del Marqués ofrecen una alternativa diferente a las plazas y jardines urbanos. El paraje se encuentra a poco más de dos kilómetros del casco urbano de Caravaca de la Cruz y está catalogado como Sitio Histórico. Los nacimientos y cursos de agua favorecen un microclima particular y permiten la presencia de numerosas especies animales y vegetales en una superficie relativamente reducida. La vegetación cubre caminos, zonas de descanso y espacios próximos a los manantiales.

No se trata de una parada rápida en el centro de una población, sino de un lugar al que desplazarse expresamente. Sus senderos, árboles y nacimientos de agua permiten pasar parte de la mañana o de la tarde en un entorno más protegido que una plaza pavimentada.

Plaza de España, Águilas

Plaza de España, Águilas / Turismo Región de Murcia

La plaza de España de Águilas, conocida también como la Glorieta, es un jardín histórico situado en el centro de la localidad. Fue construido en 1874 y reúne una amplia variedad de árboles y plantas. Entre sus ejemplares destacan los ficus centenarios procedentes de Brasil, cuyas copas cubren algunas de las principales zonas de estancia. La vegetación se combina con la fuente de la Pava de la Balsa, bancos y edificios históricos como la fachada neomudéjar del Ayuntamiento.

Su ubicación permite encontrar sombra sin alejarse de la actividad comercial y hostelera del centro. Frente a otros espacios costeros abiertos y con poca vegetación, la Glorieta conserva la estructura de una plaza ajardinada tradicional.

Parque Municipal, Abarán

Parque Municipal de Abarán / Turismo Región de Murcia

El Parque Municipal de Abarán, antiguamente denominado Parque de los Exploradores, es uno de los espacios arbolados más característicos de la Vega Alta del Segura. Su principal elemento son los eucaliptos centenarios plantados a partir de 1909. Estos ejemplares transformaron un terreno que anteriormente había formado parte de una zona de pasto situada en la cañada real de la Sierra del Oro.

La altura y amplitud de los eucaliptos proporcionan sombra a diferentes partes del parque. El espacio forma parte además de la Ruta de las Norias, por lo que puede integrarse en un recorrido por el patrimonio hidráulico de Abarán y el entorno del Segura.

Parque de la Constitución, Yecla

Parque de la Constitución de Yecla / Turismo Región de Murcia

El Parque Municipal de la Constitución es el jardín público histórico más representativo de Yecla. Durante más de un siglo ha funcionado como uno de los principales lugares de paseo y encuentro de la localidad. El parque conserva una gran diversidad de especies vegetales, con algunos árboles que superan los cien años. La combinación de ejemplares centenarios y vegetación consolidada crea distintas zonas protegidas en pleno centro urbano.

Su localización junto al Teatro Concha Segura permite incorporarlo a un recorrido por el casco histórico. También representa una de las pocas zonas verdes consolidadas dentro de una ciudad situada en el Altiplano, donde las temperaturas pueden alcanzar valores muy elevados en verano.