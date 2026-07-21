Sanidad, hostelería y servicios sociales, los sectores con más futuro en el municipio de Murcia

Sanidad, hostelería y servicios sociales se erigen como los sectores con más futuro en el municipio de Murcia, según el último Boletín de la Antena de Prospectiva Laboral 2026 presentado este martes en la comisión técnica del plan municipal de empleo.

La jornada, presidida por la edil de Empleo, Mercedes Bernabé, reunió a las 45 entidades públicas y privadas que forman parte del plan municipal con el objetivo de analizar la evolución del mercado laboral del municipio y coordinar las próximas actuaciones en materia de empleo, formación y emprendimiento.

Resultados

El estudio presentado, elaborado por el Observatorio de Desarrollo Rural y Local mediante metodología Delphi, identifica las actividades sanitarias, los servicios sociales y la hostelería como los sectores que concentrarán buena parte del crecimiento del empleo durante los próximos años.

En cuanto a las ocupaciones con mejores perspectivas, destacan los trabajadores de la construcción y del cuidado personal a domicilio, (ambos con el 52,8 por ciento), los profesionales de la hostelería (44,4 por ciento) y los perfiles vinculados a las tecnologías de la información (36,1 por ciento).

Paralelamente, el estudio anticipa una importante demanda de reposición en oficios como el transporte (61,1 por ciento), la hostelería (55,6 por ciento), la albañilería (52,8 por ciento), la fontanería (50 por ciento) y la mecánica (27,8 por ciento).

"La fortaleza del plan municipal de empleo reside precisamente en el trabajo conjunto entre administraciones, empresas, universidades, entidades sociales y agentes económicos, y estas sinergias nos permiten seguir trabajando de una forma mucho más eficiente para que todos los recursos disponibles lleguen a todos los ciudadanos, especialmente a quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral", señaló Bernabé.

Necesidad de cualificación

El informe también analiza las necesidades de cualificación profesional y sitúa a informática y comunicaciones como la familia profesional con mejores perspectivas de empleo a medio plazo (69,4 por ciento), seguida de sanidad, hostelería y turismo y electricidad y electrónica (61,1 por ciento), además de instalación y mantenimiento (58,3 por ciento).

El informe señala la importancia de reforzar las competencias digitales

Asimismo, el documento aborda la importancia de reforzar la conexión entre la oferta formativa y las necesidades reales del tejido productivo local, así como de eliminar barreras que dificultan la inserción laboral de determinados colectivos, entre ellas el desconocimiento de los recursos de orientación y las carencias en competencias digitales.

Apoyo al emprendimiento

La Antena de Prospectiva Laboral señala, además, que las actividades relacionadas con la programación, la consultoría, los servicios informáticos, la restauración, el transporte de mercancías, los servicios de limpieza y la consultoría de gestión ofrecen las mejores oportunidades para el emprendimiento en el municipio.

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