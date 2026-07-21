Los colegios públicos de Murcia 'se abren' a eventos sociales y deportivos durante todo el día

"Los centros educativos son mucho más que espacios destinados a la enseñanza durante la jornada escolar", destacó a este diario la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López. Y es que los colegios en el municipio de Murcia no son solo espacios de aprendizaje para los más pequeños, pues también acogen actividades sociales y deportivas fuera del horario lectivo.

Durante el pasado curso escolar, el Ayuntamiento autorizó 556 usos de instalaciones escolares en 108 centros educativos públicos, lo que significa que más del 93 por ciento de los 116 colegios del municipio han sido escenario de actividades educativas, sociales, culturales y deportivas impulsadas por asociaciones, clubes, entidades sociales, AMPAS, juntas municipales y otros colectivos ciudadanos.

El balance de este último año académico representa un crecimiento del 24 por ciento en el número de autorizaciones respecto al curso anterior, cuando se tramitaron algo más de 450 autorizaciones en 104 centros educativos.

"Los centros se convierten en lugares de encuentro y convivencia", destacó Belén López

"Con esta iniciativa municipal conseguimos que los centros escolares permanezcan abiertos a la ciudadanía y se conviertan en lugares de encuentro, convivencia, aprendizaje y participación durante todo el año, optimizando además el uso de unas instalaciones públicas que son un referente social en muchos barrios y pedanías", destacó López.

Refuerzo educativo y conciliación

Gran parte de las autorizaciones concedidas corresponden a programas desarrollados durante las tardes del curso escolar dirigidos a menores. Destacan especialmente las 164 autorizaciones vinculadas a los servicios sociales municipales, entre ellas los Proyectos de Atención a la Infancia (PAI) y el programa CaixaProinfancia, que concentra por sí solo 102 autorizaciones para desarrollar actividades de apoyo escolar, ocio educativo, acompañamiento psicológico y atención familiar a través de entidades como Cáritas, Columbares, Coordinadora de Barrios, COPEDECO, Fundación Secretariado Gitano o Plena Inclusión, entre otras.

A ello se suman las 128 autorizaciones concedidas a las AMPAS, que utilizan los centros para organizar actividades extraescolares, talleres educativos, refuerzo escolar, propuestas deportivas, graduaciones, escuelas vacacionales y otras iniciativas dirigidas tanto al alumnado como a las familias.

Y el Ayuntamiento también ha facilitado la utilización de los colegios para programas municipales como el programa de prevención de adicciones a través del deporte, el ocio sano y la participación comunitaria ‘VIBRA’, impulsado junto a la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, que se ha desarrollado en 16 centros educativos, cuatro más que el curso anterior, utilizando el deporte, la cultura y el arte como herramientas para fomentar hábitos de vida saludables entre niños y jóvenes.

Espacios de encuentro para barrios y pedanías

Aunque, más allá de la comunidad educativa, la apertura de los centros también permite que durante las tardes y los fines de semana se desarrollen actividades impulsadas por asociaciones culturales, deportivas y vecinales.

Entre ellas figuran la Asociación Hispano-China, que imparte enseñanzas de lengua y cultura china; la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia; el Grupo Scout Gilwell; United School League; el Club Deportivo Softcombat; el Club de Patinaje Nonduermas; el Club Deportivo Murcia F.S.; Ajedrezfácil, así como numerosas entidades musicales, culturales y deportivas, entre ellas la Fundación Carlos Alcaraz, la Coral Discantus, la Agrupación Sardinera, asociaciones musicales de distintas pedanías y colectivos vinculados a las fiestas de Moros y Cristianos.

Por su parte, las Juntas Municipales también han intensificado el uso de estas instalaciones con 40 autorizaciones para desarrollar cuentacuentos, actividades infantiles, torneos deportivos, encuentros vecinales y celebraciones patronales que dinamizan la vida social de barrios y pedanías.

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Para Belén López, "la elevada utilización de los colegios durante todo el año demuestra que estas instalaciones son auténticos espacios comunitarios al servicio de los vecinos", por lo que el Ayuntamiento "seguirá facilitando su apertura porque representan un recurso fundamental para favorecer la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana y el aprovechamiento eficiente de los equipamientos públicos del municipio".