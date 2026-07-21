Calles cortadas desde este jueves: Tres meses de obras en Murcia para mejorar el colector de La Fama

Inician este jueves tres meses de obras en Murcia para mejorar el colector de La Fama y prevenir situaciones como la vivida en Miguel Induráin, vía cerrada desde diciembre del año pasado por el hundimiento de un colector subterráneo.

"Con esta obra, Aguas de Murcia transforma el aprendizaje de incidencias pasadas en una gestión anticipada y responsable", expone la empresa municipal en un comunicado en el que informa de estas obras de acondicionamiento preventivo desarrolladas junto con el Ayuntamiento.

Y es que la actuación en el colector nuevo San Félix, situado en el barrio de La Fama, responde a los trabajos de inspección que Aguas de Murcia ha realizado en las principales conducciones de saneamiento de la ciudad.

El colector, con una longitud de 1.187 metros, se encuentra a 6-7 metros de profundidad y está concebido para recolectar las aguas residuales del casco urbano al norte del río Segura. Su trazado, que será el entorno afectado por las obras, comienza en el cruce de las calles Ceuta y Santa Rita, recorre la calle Pablo VI, el carril Condomina y la Senda de Enmedio, hasta entroncar con el colector central.

Minimización del impacto

Con el objetivo de minimizar las molestias a vecinos y comerciantes de La Fama, el Ayuntamiento y Aguas de Murcia han planificado la actuación para que los trabajos inicien este mismo jueves y se prolonguen durante los próximos tres meses, aprovechando el mes de agosto.

El calendario de actuaciones previsto "permitirá ejecutar gran parte de los trabajos en la época de menor densidad de tráfico y menor actividad comercial, reduciendo drásticamente las molestias y la afección a la ciudadanía", destacan desde la empresa municipal.

Además, se ha coordinado un dispositivo especial coordinado entre Aguas de Murcia, Policía Local y los servicios de Tráfico, se han establecido desvíos alternativos y se mantendrá el acceso a los servicios esenciales de la zona.

Primeros cortes de tráfico

Los trabajos iniciarán este jueves, tras la celebración del mercado semanal, cuando se cerrará al tráfico la parte final de la calle Pablo VI, en dirección a la avenida de la Fama. Para facilitar el acceso a los residentes, se permitirá la entrada a esta calle desde la avenida Primero de Mayo y realizar el giro a la izquierda en la calle 8 de abril.

Durante el tiempo que duren las obras, se modificará el recorrido de la línea 31 de autobús que, en lugar de acceder a la avenida de la Fama por la calle Pablo VI, continuará su itinerario por Primero de Mayo hasta Intendente Jorge Palacios.

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Este recorrido es el mismo que realizan los autobuses los jueves y garantiza el acceso al Hospital Reina Sofía, lugar en que recupera su recorrido original. Además, en este tramo, se establecen dos paradas alternativas en la avenida Primero de Mayo, frente al Auditorio Víctor Villegas.