Casi 400 viviendas protegidas en 8 parcelas públicas: El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha la estrategia de vivienda

El Ayuntamiento de Murcia pone a disposición ocho parcelas de titularidad municipal para impulsar la construcción de casi 400 viviendas protegidas, destinadas principalmente a jóvenes y primeros demandantes de vivienda.

La Junta de Gobierno aprobó la primera convocatoria de parcelas municipales incluidas en la estrategia municipal de vivienda y suelo 2030 (que ya desgranó este diario), y el edil de Urbanismo, Antonio Navarro, anunció este martes que "las ocho parcelas se adjudicarán mediante concurso público a promotores o cooperativas que construirán las nuevas viviendas protegidas, alcanzando hasta cerca de 400 que serán destinadas a la venta, y al alquiler con opción a compra, para los que cumplan con los requisitos de acceso".

La licitación se realizará en ocho lotes, uno por parcela, y los licitadores podrán optar a las que quieran de forma independiente con un plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Ubicaciones

Navarro también detalló que estos solares se distribuyen entre las zonas norte y sur del municipio, y se localizan en Barriomar (entorno de la avenida Ciudad de Almería); San José de la Vega (lindando con Beniaján); Cabezo de Torres (en las calles Cervantes y Domingo Sandoval); El Esparragal (calle Isla Grosa); El Palmar (entorno de la calle Mayor); Santiago el Mayor (Ronda Sur) y Sangonera la Verde (Calle Pedáneo Lucas Noguera).

"Esta primera actuación permitirá impulsar la construcción de nuevas viviendas a precio asequible, en siete barrios y pedanías del municipio, facilitando el acceso a la vivienda y transformando suelo público en oportunidades reales para quienes tienen más dificultades para acceder a un hogar", señaló el responsable del área de vivienda.

Las ocho parcelas incluidas en esta primera convocatoria suman más de 10.600 metros cuadrados de superficie y cerca de 22.200 metros cuadrados de edificabilidad residencial, sin computar la prima de edificabilidad del 40 por ciento que establece el recientemente aprobado Decreto-ley 3/2026 de Vivienda Asequible de la Región Murcia.

En estos terrenos, se podrán construir cerca de 400 viviendas protegidas de diferentes tamaños (de entre uno y tres dormitorios), con una superficie útil de 50, 70 y 90 metros cuadrados además de plaza de garaje y trastero en muchas de ellas.

Estrategia municipal

Con esta iniciativa echa a andar la estrategia municipal de vivienda y suelo 2030, presentada recientemente por el Ayuntamiento de Murcia, que prevé movilizar cerca de 70 parcelas y más de 125.000 metros cuadrados de suelo para favorecer la construcción de aproximadamente 2.400 viviendas asequibles en 26 barrios y pedanías durante los próximos años.

Del total de las construcciones proyectadas, 1.188 corresponden a inmuebles de la primera línea de acción del plan municipal de vivienda, que entrarán al mercado inmobiliario en régimen de venta o bien de alquiler, aunque con derecho a compra. En total, se movilizarán 56 solares de titularidad municipal para edificar estos 1.188 hogares.

Cinco ejes de actuación Vivienda asequible (venta o alquiler con opción a compra): venta de suelo municipal para promociones a precio tasado Vivienda social Rehabilitación Vivienda dotacional Captación de fondos concurrencia a convocatorias destinadas al fomento de la vivienda asequible

Otra línea de actuación hace referencia a las moradas en alquiler en suelos dotacionales, que serán 1.230 y se destinarán a garantizar el acceso a personas en situaciones de vulnerabilidad o en exclusión social.

Además, la estrategia contempla la rehabilitación de inmuebles; el impulso a las viviendas sociales con un proyecto piloto que incluye 26 viviendas; y la concurrencia a los planes de vivienda estatal y regional.

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Desde el Ayuntamiento destacan que, con este modelo, se apuesta "por poner el patrimonio municipal de suelo al servicio de la ciudadanía, favoreciendo la colaboración público-privada para acelerar la construcción de viviendas protegidas y ampliar las posibilidades de acceso a un hogar mediante fórmulas adaptadas a las necesidades actuales de la población".