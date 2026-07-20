Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

La Policía Local de Murcia ha informado de las vías en las que se encontrarán los radares durante esta semana.

Estos dispositivos para medir la velocidad tienen un doble propósito: por una parte, detectar el incumplimiento de las normas, lo que podría suponer un riesgo para la salud de las personas que circulan por las carreteras; por otro, funcionar como elemento disuasorio para que los conductores no se arriesguen con maniobras temerarias o velocidades poco recomendables.

Como suele ser habitual, los medidores de velocidad podrán encontrarse tanto en calles de pedanías y de la ciudad como en avenidas principales. Esta semana abarcarán vías de Murcia, Santiago El Mayor, El Puntal, Cabezo de Torres y El Progreso.

A través de su cuenta de X la Policía Local de Murcia recordó que la seguridad de las personas es lo primero y, por eso, piden respetar los límites de velocidad y mantener la atención al volante.

Ubicación de los radares esta semana

A continuación te dejamos las carreteras y avenidas concretas donde se posicionarán los medidores de velocidad móviles:

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