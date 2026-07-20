Semana de terror en Murcia: estas son las cinco películas que se proyectarán en el cine de verano del Parque Fofó

En el cine los gustos son tan variados como en la vida. Muchas personas adoran nuevos géneros como el 'cozy', otras siguen con la nostalgia por la época dorada de los 'Western', existen amantes de la comedia, reivindicadores de los musicales, seguidores de las películas basadas en superhéroes y cómics.

Sin embargo, entre todas las categorías que agrupan a las películas existe una especialmente controversial: el terror. El 'cine de miedo' fue durante muchos años algo de nicho, aunque, siempre tuvo sus fieles seguidores. Prueba de ello son sagas como Alien, Hannibal, Jaws o, por supuesto, todas las películas 'slasher' de los 80 en la que un asesino enmascarado perseguía a -generalmente- un grupo de adolescentes.

En este sentido, los últimos años han supuesto el resurgir de este género, más allá de los grandes éxitos y del terror más comercial. El terror psicológico de Ari Aster ha triunfado con, por ejemplo, Midsomar o Hereditary; un camino muy parecido al que ha seguido Robert Eggers con El Faro, Nosferatu, The Witch, The Northman y, según deja entrever el material promocional mostrado hasta ahora, Werwulf .

En España directores emergentes como Paul Urkijo Alijo han traído de vuelta el terror folcrórico con obras como Errementari o Gaúa, ambas con reconocimiento en la prensa especializada nacional y exaltadas por su ambientación, pese al bajo presupuesto con el que se realizaron.

En la Filmoteca Regional Francisco Rabal entienden que el terror tiene su público. Es por eso que esta tercera semana de julio estará dominada por grandes éxitos de este tipo de cine. Concretamente, el público podrá disfrutar en el Parque Fofó, de Santa María de Gracia, de las siguientes películas: Jaws, La Familia Addams, Casper, Con la Muerte en los Talones, y Los Pájaros.

Jaws (Tiburón)

Pocas películas han tenido más influencia sobre la cultura popular que este trabajo de Steven Spielberg. Se trata del filme que, seguramente, tiene la culpa de la animadversión desproporcionada que tienen las personas hacia estas criaturas marítimas.

Si bien han pasado los años y se le notan las costuras a unos efectos realizados en 1975, Jaws sigue siendo un referente del terror y un auténtico museo audiovisual para todos aquellos que amen el séptimo arte.

En la costa de un pequeño pueblo pesquero de los Estados Unidos, un enorme escualo ataca a varias personas. Ante el miedo de que el turismo y los negocios locales se vean resentidos, el alcalde intenta ocultar la noticia y se niega a cerrar las playas. No obstante, el ataque del tiburón blanco a un bañista desata el terror entre toda la población. Es entonces cuando un veterano cazador, un oceanógrafo y el jefe de la policía local se unen para capturar a la criatura. Se proyectará a las 21.45 horas del el próximo miércoles 22 de julio

Christina Ricci en 'La familia Addams' (1992) / L.O.

La Familia Addams

Esta película a mitad de camino entre la comedia y el terror tiene el honor de ser una de las obras más adaptadas a otros medios como la televisión, los videojuegos o las series. Su estilo gótico llama la atención y basta con salir a la calle para comprobar que sigue teniendo su público, pese a la caída de la conocida tribu urbana de los 'emos' en los últimos años.

Este filme de Barry Sonnenfeld, de 1991, muestra como la vida de la delirante familia Addams se ve amenazada cuando el padre y el hijo, con la ayuda de un abogado sin escrúpulos, tejen una conspiración para apoderarse de la fortuna familiar. La proyección tendrá lugar el jueves 23 de julio a las 21.45 horas.

Casper

La que para muchos fue su primera experiencia con el terror llega este jueves al 'cine bajo las estrellas' del Parque Fofó. Brad Silberling publicó Casper en 1995; una aproximación muy divertida al mundo de lo paranormal.

En la trama del filme la señora Crittenden (Cathy Moriarty) contrata al doctor Harvey (Bill Pullman) para que libere su mansión de los cuatro fantasmas que la habitan. Al mismo tiempo, los fantasmas (Látigo, Tufo y Gordy) no soportan a los mortales dentro de la casa y ahuyentan con su sentido del humor negro a los más audaces. Casper, su sobrino, es -en cambio- un joven espíritu amistoso que está harto de sus tíos.

En cuanto Harvey se presenta en la mansión con su hija Kat (Christina Ricci), una soñadora adolescente, no tarda en surgir una relación amistosa entre ella y el joven fantasma, pese a que tienen problemas para las relaciones sociales. Su punto en común es que de Casper huyen todos porque es un fantasma y de ella también por la profesión de su padre. En definitiva, son dos almas gemelas que lidian con un continuo conflicto en sus entornos familiares. La película se proyectará el jueves después de las 24 horas.

Con la Muerte en los Talones y Los Pájaros

El miedo se acaba con el jueves, puesto que para el viernes la Filmoteca decidió dedicar la jornada al legendario director Alfred Hitchcock con la proyección de dos de sus numerosas obras maestras: Con la muerte en los talones y Los Pájaros.

En el primer caso se trata de una obra de 1959 en el que un ejecutivo del mundo de la publicidad (Roger O. Thornhill) es confundido por un agente del Gobierno llamado George Kaplan y secuestrado por tres individuos que, posteriormente, lo trasladan a una mansión donde es interrogado. Roger consigue huir antes de que lo maten, pero al día siguiente llega acompañado a casa de la policía, donde le espera una sorpresa. Se proyectará el viernes a las 21.45 de la noche.

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La segunda obra, por su parte, se podrá ver sobre las 24 horas del mismo día. Esta película de 1963 trata sobre una joven rica (Melanie) de la alta sociedad de San Francisco que conoce en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Durante su primer encuentro Brenner trata con indiferencia a la joven, lo que le causa bastante irritación y provoca que acabe comprando unos periquitos para presentarse en casa de la madre del abogado. Al llegar, los pájaros enloquecen y atacan salvajemente a los habitantes del lugar.