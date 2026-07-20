Nace 'Enza Negra' para reivindicar la cultura y la identidad murciana con un proyecto político federalista

¿Hasta dónde hay que llegar para defender la cultura de la Región? Para Enza Negra no bastan los pequeños gestos y propone la inauguración de un ‘País Murciano’. Un colectivo que pretende "reivindicar la cultura murciana y darle un impulso desde un punto de vista cultural y político", afirma Diego Corbalán, conocido por su seudónimo Magius, fundador del movimiento junto con otras cuatro personas, aunque asegura que "ya se está incorporando más gente".

El pasado jueves presentaron, en la céntrica La Distribuidora de la capital del Segura, su primer documento organizativo, su camiseta fundacional y su página web. En ella explican que en la 'llengua murciana’, más conocida como dialecto murciano, la palabra ‘Enza’ significa deseo o voluntad, pero también impulso. Asimismo, exponen que forma parte de la expresión 'Ir a la enza de…', en un sentido de deseo amoroso por una persona o por algo.

"Nosotros no vamos a la enza de una persona", detallan, "pero sí de algo muy concreto: la cultura y la identidad murciana". Desde la organización lamentan que la cultura propia sea algo ausente en la realidad cotidiana, porque "se esconde en las raíces, bajo la tierra húmeda y negra"; de ahí el segundo término que da nombre al movimiento. Sienten que a los murcianos "se nos arrincona y señala en asuntos tan característicos y fundamentales como el habla, el terraje y la forma de ser". En Enza Negra se cuestionan "qué es ser murciano", dudando de si se trata de "una denominación de origen, una marca o un estigma".

Corbalán, que toma su sobrenombre en homenaje al conocido monje miniaturista medieval Magius, considerado 'el Picasso del siglo X', fue galardonado en 2021 con el Premio Nacional del Cómic. Con una larga trayectoria en el fanzine, publicaciones temáticas autoeditadas "hechas con pocos medios y de carácter menos comercial pero que también llegan a mucha gente", Corbalán juega un papel fundamental en Enza Negra como ilustrador: "Actualmente somos dos diseñadores gráficos, mi compañera Rosa y yo. Queremos crear un colectivo que sea atractivo gráficamente y realizar campañas publicitarias que atraigan a las personas. También buscamos contar con nuestra propia simbología".

'Zabacequieros', figuras históricas clave de la Región en el derecho de aguas y regadío tradicional / Magius

Símbolos de 4.000 años

El distintivo de este movimiento representa una media luna de la que nace una estrella solar de seis puntas rectangulares. Desde la web aclaran que la luna representa la fertilidad, mientras que el sol hace lo propio con la luz; ambas condiciones están muy presentes en esta tierra: "El valle de Murcia es una tierra fértil, y el cielo murciano es luminoso", explican. Para ilustrar este símbolo, se inspiraron en un grabado del año 2.100 a.C que muestra al rey sumerio Ur-Nammu bajo una media luna de la que nace un sol.

La organización funciona en torno a nueve 'rulas' o reglas, presentes en su documento ROSEN (Reglas, ordenanzas y símbolos de la Enza Negra). La primera, la ‘consuetudinaria’, establece la importancia de realizar asambleas populares, muy presentes en la historia del 'País Murciano', término al que aluden en numerosas ocasiones y que representa las aspiraciones del movimiento por alcanzar una soberanía política de corte republicano y federalista .

Desde la web precisan cómo la cultura argárica, que se manifestó en el sudeste peninsular entre el 2.200 y el 1500 a.C, tenía un consejo político "considerado el primero de toda Europa continental". También citan otros ejemplos más recientes, como la proclamación de los cantones locales, que pretendían formar un supra-cantón: el Cantón Murciano de 1873. En el documento que recoge las directrices del movimiento, la palabra ‘ajuntaera’, en ‘llengua murciana’, cobra especial relevancia: se trata de "reuniones donde la gente se junta para hablar", aclara Corbalán, quien añade que "la idea es crear colectivos que se formen federalmente: que haya un ‘ajuntaera’ en el barrio del Carmen, otro en el de San Antolín, en La Flota…", para que converjan en un «'ajuntaera' mayor».

La segunda 'rula' es la multicultural, en la que citan muchas de las culturas que han pisado la Región a lo largo de la historia: fenicios, cartagineses, romanos, godos, sirios, egipcios… Para defender que, a diferencia de otros pueblos, "el murciano es multicultural", por lo tanto, "el nacionalismo murciano es en realidad un pan-nacionalismo". Respecto a la capacidad de 'integración y adaptación de los murcianos a los cambios' y a la evolución que la cultura de esta tierra pueda sufrir en el futuro, Corbalán sostiene que "la cultura murciana no es excluyente; es la mezcla de varias de ellas. La idea es que se genere algo propio, que no venga alguien a traernos su moda, que no se dicte todo desde un sitio ajeno, que nosotros generemos algo propio basándonos en las culturas que hay aquí, aceptando a todo el mundo". Aspiran a superar "esa dejadez murciana que muchos tienen de pensar que todo lo de fuera es bueno y todo lo de aquí es malo" y aclaran que "no es nada excluyente, se trata simplemente de tomar la iniciativa desde aquí".

Ilustración del Sanuario Ibérico de la Luz, en Santo Ángel / Magius

La tercera aborda el carácter institucional del proyecto, comprometido a "fomentar una institución antirreligiosa o de carácter abierto y hasta pagano, que se comprometa a demostrar estar bien lejos de fanatismos religiosos o de intereses sectarios y personales", alegan desde su página web.

Espíritu cantonal

La cuarta, la federal, defiende la construcción de "una república libre" mediante la unión de diferentes cantones: "Cada barrio se reúne en una parroquia, después las parroquias unidas forman un cantón municipal y por último estos cantones se unen libremente en un supra-cantón: el Cantón Murciano". El ganador del Premio Nacional del Cómic señala que la organización "se identifica con las ideas que llevaron a hacer ese cantón, que aguantó seis meses en Cartagena". Buscan "reivindicar, más allá de los localismos que siempre han utilizado ese acontecimiento histórico para hacer bandera contra otros municipios, ese espíritu de cantón murciano para toda la Región".

Asegura que la rebelión de la segunda mitad del siglo XIX, "simplemente pedía más autogobierno" e ironiza: "Es curioso que en la Región de Murcia tengamos una Comunidad Autónoma, debido al ímpetu del catalanismo y del vasquismo, cuando nosotros, en 1873, mucho antes que cualquier otra comunidad autónoma, ya exigíamos un autogobierno incluso mayor del que tenemos ahora". Lo que la República Federal pretendía era "hacer varios Estados: que Andalucía tuviese un Estado, Extremadura otro…", detalla Corbalán. Se trata del mismo sistema político que se lleva a cabo en Estados Unidos.

El panocho y la ‘llengua murciana’

La quinta 'rula' hace referencia al estudio de la 'llengua murciana'. Desde el proyecto aclaran que "el conocido como ‘panocho’ es la variedad comarcal de la ‘llengua murciana’, hablada tradicionalmente en las huertas de Murcia y Orihuela, y no una forma de hablar mal el castellano". La diferencia entre el panocho y la ‘llengua murciana’ es que el primero queda 'englobado' por esta última.

La que aborda la identidad murciana es la sexta 'rula'. Su objetivo es difundir la "auténtica" cultura murciana y hacerla más atractiva para combatir "el españolismo cerrado y excluyente" a través de eventos sobre literatura, música, arte, festivales... 'Es preciso estudiar las raíces del árbol murciano en la historia', reza por otro lado la séptima 'rula'.

La octava es la del ‘País Murciano’, que defiende la "dignificación" del mismo y plantea la protección de los medios naturales y sus usos ancestrales, así como de la cultura autóctona y sus tradiciones políticas federalistas.

El último criterio es el del 'murcianismo político, social y cultural', que cuestiona la preocupación real de los grupos políticos hacia esta tierra, mientras sigan 'directivas' de Madrid, una ciudad 'chana y lejana'. En palabras de Corbalán, pretenden "devolver la dignidad a la política murciana".