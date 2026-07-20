Murcia gana una nueva senda verde: Concluidos los trabajos en el Riacho de la Morda

El municipio Murcia cuenta con una nueva senda verde que conecta las pedanías del sur, un itinerario de 1,5 kilómetros pensado para peatones y ciclistas que cuenta también con dos zonas de descanso.

En concreto, la intervención ha acondicionado más de 30.000 metros cuadrados de superficie a lo largo del Riacho de la Morda, desde la intersección del riacho con el Camino de los Soldados, en el extremo oeste de la estación de mercancías de Nonduermas, hasta la acequia de Barreras al este.

La nueva senda, además, se integra en la red de corredores verdes del municipio, al conectar con la Vía Verde de la Costera Sur y con el futuro Bulevar de Conexión Sur, con los que se conformará un itinerario continuo para peatones y ciclistas entre la huerta, las pedanías del sur y el núcleo urbano de Murcia.

"Apostar por la huerta"

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, visitó este lunes la senda del Riacho de la Morda junto al concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, tras la finalización de los trabajos que han supuesto una inversión cercana a los 350.000 euros, financiados con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante su visita, Pérez, destacó que este proyecto "refleja muy bien cuál es nuestro modelo de ciudad, esa Murcia verde, sostenible y saludable que queremos impulsar con nuevas infraestructuras verdes".

En este sentido, la regidora agregó que pretende "seguir avanzando en uno de los objetivos claros y claves, que es renaturalizar, revegetar y apostar por cuidar la esencia de nuestro municipio, que es la huerta de Murcia".

Más de 200 nuevos árboles

A lo largo del kilómetro y medio de recorrido se han plantado más de 200 nuevos árboles y arbustos autóctonos, propios de ecosistemas de ribera, en una superficie de más de 8.000 metros cuadrados.

Entre las plantaciones se encuentran álamos, chopos, durillos, olmo, nogal, moreras blanca y negra, granado, pino carrasco y piñonero, algarrobo y membrillero, entre otras especies.

El nuevo corredor dispone también de mallas con más de 700 plantas trepadoras en los muros del entorno y una red de riego automatizada.

Asimismo, para disfrutar del entorno y el descanso, se han instalado 26 bancos cada 100 metros a lo largo de todo el recorrido y hay también dos grandes zonas de estancia con mesas y bancos, una en la olmeda junto a la estación de mercancías y otra al inicio del último tramo que conduce hasta la Acequia de Barreras.

También se han colocado elementos de protección y señalización vertical para impedir el acceso de vehículos a motor.

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La nueva senda, además, atraviesa espacios de valor ambiental e histórico, como el Caserío de la Voz Negra, la Acequia Mayor de Barreras y una olmeda situada junto a la estación de mercancías de Nonduermas.