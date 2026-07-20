Movilidad
Críticas por la antigüedad de los autobuses en Murcia después de un vehículo se incendiase en mitad de un servicio
La Plataforma en defensa del transporte público pide más planificación para evitar incidentes como el ocurrido la semana pasada en La Innovadora
Surgen nuevas críticas por la antigüedad de los autobuses que circulan por el municipio de Murcia a raíz del incidente vivido la semana pasada en La Innovadora, en el barrio de San Pío X, donde se incendió uno de los vehículos que prestan servicio.
Aunque no hubo daños personales, la Plataforma en defensa del transporte público señala que el incendio se debe a la falta de planificación.
"Esto no se arregla con que si vino otro autobús puesto a disposición de los viajeros, o que si el humo no entró dentro del habitáculo, o que si pasó todos los controles. Esto se arregla, para este caso, con autobuses de una media apropiada, 6-7 años, debidamente supervisados", expone la Plataforma en un comunicado. "Y esto no se arregla en un par de días; se arregla con planificación", prosigue el escrito.
Otras cuestiones
Aunque la antigüedad de los vehículos no es el único cuestionamiento que hace la Plataforma hacia el servicio de transporte público murciano.
La Plataforma lamenta que muchas paradas están ocupadas, "de manera reiterada, por vehículos aparcados con toda impunidad gracias a la Policía Local que no hace cumplir la normativa", así como por contenedores, "lo que indica la falta de coordinación entre organismos municipales".
Más allá de retrasar y dificultar el servicio, el hecho de que las paradas estén ocupadas dificulta el paso de sillas de ruedas y carritos de bebé.
También señalan que los paneles informativos no funcionan todavía, aunque se prometió que lo harían en el verano de 2024, y que el apartado de 'Autobús' en la aplicación móvil Tu Murcia "es un cúmulo de nula información en el menor de los casos. Las líneas de TMP casi nunca aparecen ni tan siquiera en información teórica de paso por parada, nada, no aparecen. En otras ocasiones ni tan siquiera los 'coloraos' -vehículos que dan servicio a las pedanías de Murcia-".
Tótems informativos
Por otro lado, indican que en los tótems informativos de la antigua empresa concesionaria del servicio, que seguirán usándose en la nueva concesión, todavía aparecen los precios de los bonos que eran de aplicación en 2021, cuando entró Monbus.
Además, hay paradas de TMP que no tienen esos tótems y no se informa de los horarios de los autobuses que allí tienen parada, como es el caso de Jardín de Santa Isabel. Y también "hay paradas que lo tienen, pero no disponen de ninguna información".
Aunque, "de todas formas, los que lo tienen solo informan de dos líneas (los estrechos) o de cuatro líneas (los anchos), con lo que en las grandes paradas (el eje Circular-El Rollo, por ejemplo) no informan de todas las líneas que por allí pasan", detalla la Plataforma en su escrito.
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