El campus de Espinardo pasa de dos a ocho líneas de autobús, con viajes cada 10 minutos al centro de Murcia

El campus de Espinardo de la Universidad de Murcia multiplicará sus conexiones con el nuevo modelo de transporte al pasar de dos a ocho líneas, y contará con viajes cada 10 minutos al centro de la ciudad.

Además, la población con conexión directa con el Campus de Espinardo crecerá del 37,91 por ciento al 56,51 por ciento, ya que se incorporarán nuevas conexiones desde barrios y pedanías que hasta ahora no disponían de este servicio.

Estas son algunas de las mejores que incorpora el nuevo modelo de transporte relativas a los campus universitarios, que fueron abordadas en la reunión mantenida entre la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el rector de la Universidad de Murcia, Juan Samuel Baixauli.

Asimismo, durante la reunión se abordaron futuras líneas de colaboración para mejorar la accesibilidad a los distintos espacios universitarios y reforzar la conexión de la Universidad con el conjunto del municipio.

Menos de media hora de viaje

Uno de los principales avances del nuevo modelo será la reducción de los tiempos de viaje. Más de 133.000 murcianos podrán llegar al campus de Espinardo en menos de 30 minutos en autobús, y todos los barrios y pedanías estarán conectados con el mismo con un máximo de un transbordo.

Y las mejoras previstas también beneficiarán al campus de Ciencias de la Salud y La Arrixaca, puntos a los que 200.000 murcianos podrán llegar también en menos de 30 minutos en transporte público.

Otra de las principales novedades será la implantación de nuevos servicios rápidos por autovía, como es el caso de la lanzadera entre El Palmar y el campus de Espinardo, que permitirá completar el recorrido en 20 minutos y estará coordinada con las líneas que llegan hasta La Arrixaca para permitir el trasbordo y la conexión al campus.

Por su parte, la nueva lanzadera entre la estación Murcia del Carmen y el campus de Espinardo realizará el trayecto en 20 minutos y dará servicio a los estudiantes que llegan a Murcia en tren, además de reforzar la intermodalidad con la futura estación de autobuses.

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Todas estas mejoras forman parte del nuevo modelo de transporte público, actualmente en fase de licitación, que supone una inversión de 731 millones de euros y reorganizará la red de movilidad murciana al simplificar el sistema de bonos e incrementar el número de líneas, entre otras actuaciones previstas.