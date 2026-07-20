El camino más transitado de Gea y Truyols dañado por las lluvias, arreglado

El Ayuntamiento de Murcia ha finalizado las obras de reparación del Camino Paraje Casas del Chichar, en la pedanía de Gea y Truyols, una actuación "que ha permitido devolver la seguridad y la normalidad a uno de los caminos más transitados de la zona, con una inversión de 25.168 euros", indican fuentes municipales.

En concreto, la actuación ha servido para reparar un tramo de 28 metros del camino que había resultado gravemente afectado por las intensas lluvias. Y es que, según recuerdan desde la Administración local, lo que pasó fue que el agua provocó la erosión del terreno y el deterioro del firme, generando hundimientos, grietas y deformaciones que dificultaban el paso de vehículos y suponían un riesgo para la circulación, explican desde la Glorieta.

Para recuperar el camino, se ha retirado el pavimento dañado, se ha reconstruido la base sobre la que se asienta la calzada y se ha extendido un nuevo firme. Además, se han reforzado los márgenes para evitar nuevos problemas derivados de la escorrentía del agua y se ha renovado la señalización. En total, la actuación ha abarcado una superficie de 126 metros cuadrados, especificaron las mismas fuentes.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia, Marco Antonio Fernández, acompañado por la presidenta de la Junta Municipal, María José Rodríguez, visitó esta actuación y declaró al respecto que "desde el Consistorio se da respuesta a una necesidad de mejora de las comunicaciones en el municipio, y en concreto en la red de caminos de nuestras pedanías".

"Esta intervención resuelve una incidencia generada por las lluvias, permitiendo que este vial vuelva a prestar servicio con todas las garantías de seguridad y accesibilidad para los usuarios", comentó Fernández.

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"Esta actuación se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la conservación y mejora de las infraestructuras de las pedanías, priorizando aquellas intervenciones que aumentan la seguridad, mejoran la movilidad y contribuyen a mantener en buen estado la red municipal de caminos", subrayan desde el Consistorio.