Más de 60 limoneros sustituyen a los bolardos de la calle Puerta Nueva de Murcia

La calle Puerta Nueva de Murcia sustituye los bolardos por árboles. El edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, visitó este lunes la vía en la que ha concluido la plantación de 2 árboles orquídea y 62 limoneros, que se sitúan cada tres metros a lo largo de uno de los itinerarios más transitados del centro de la ciudad.

La plantación da continuidad a la hilera de árboles ya existente en la calle Santo Cristo y la prolonga hasta Puerta Nueva, en un entorno que alberga colegios, iglesias, la Universidad de Murcia y el edificio Centrofama.

"El arbolado es una de las mejores inversiones que puede hacer una ciudad. Cada árbol que plantamos mejora el paisaje urbano, ayuda a reducir la temperatura y hace que nuestros espacios públicos sean más confortables para quienes los utilizan cada día", destacó José Guillén sobre esta intervención con la que el itinerario peatonal que enlaza las plazas Beato Andrés Hibernón, la Merced y Menéndez Pelayo gana arbolado en todo su recorrido.

El Ayuntamiento explica en un comunicado que ha elegido los limoneros para esta plantación "por su tamaño y porte", que los hacen "idóneos para una vía de estas dimensiones". Además, se han plantado dos árboles orquídea, "que destacan por su floración y aportan singularidad a este punto del recorrido".

Cada ejemplar se ha plantado con tutores de madera dobles, que lo sujetan durante su crecimiento, y con un cubrealcorques metálico que cubre el hueco de plantación e integra el arbolado en la acera.

El arbolado dispone, además, de un sistema de riego automático que reparte y controla el agua de forma programada y ajusta el aporte de agua a las necesidades de cada árbol.

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Una vez finalizados los trabajos, se repondrá el pavimento de los tramos abiertos para instalar el riego, de manera que la calle y la plaza recuperen su uso habitual con normalidad.