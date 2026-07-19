La ciudad de Murcia se prepara para la final del mundial

Esta noche la selección española de Luis de La Fuente se enfrenta a la vigente campeona del mundo, Argentina, para intentar conseguir la segunda copa del mundo de toda su historia. De darse el alirón, España igualaría en palmarés a históricas de esta competición como Francia o Uruguay.

Ante semejante acontecimiento futbolístico, la ciudad de Murcia se ha preparado para asegurar el disfrute de sus ciudadanos. Al fin y al cabo, el fútbol no deja de ser una simple excusa para compartir tiempo entre amigos y familia.

En la avenida Teniente Flomesta se instaló una pantalla de diez metros de ancho donde se podrá ver el que, muy probablemente, será el último partido de Leo Messi. Según comunicó el Ayuntamiento a través de sus canales oficiales y cuentas en redes sociales, ya tienen todo lo necesario para acoger al público en este espacio.

La fachada del Ayuntamiento de Murcia decorada para apoyar a España. / Ayto. de Murcia

No obstante, la pantalla no será el único atractivo del despliegue realizado por Ejecutivo municipal para esta noche. La fanzone también está lista, según aclararon, y contará con un Dj, animadores y foodtrucks.

Aunque se trate de una simple curiosidad, cabe resaltar que los edificios emblemáticos de la capital de la Región han estado iluminados durante todo este fin de semana con los colores de la selección española "para acompañar al equipo hacia la gran final del mundial".

El paseo Alfonso X El Sabio iluminado con los colores de 'la roja'. / Ayto. de Murcia

Calles cortadas

Con motivo del visionado del partido, la avenida Teniente Flomesta estará cortada al tráfico, lo que obligará a los conductores y al transporte público a tomar rutas alternativas. Puedes consultar aquí toda la información al respecto de las calles cortadas. No obstante, a continuación te recordamos todas las vías que sufrirán cortes a partir de las siete de la tarde:

C1 : desde calle Marqués de Corvera, desvío hacia El Rollo por la autovía y bajada por calle Juan de la Cierva.

: desde calle Marqués de Corvera, desvío hacia El Rollo por la autovía y bajada por calle Juan de la Cierva. C5: desde calle Marqués de Corvera, desvío por la autovía y Ronda Norte hasta Plaza Circular.

desde calle Marqués de Corvera, desvío por la autovía y Ronda Norte hasta Plaza Circular. R12: desde la parada de Párraga, giro hacia Floridablanca, autovía, Juan de la Cierva, Puente de los Peligros, calle Princesa y Pío Baroja.

desde la parada de Párraga, giro hacia Floridablanca, autovía, Juan de la Cierva, Puente de los Peligros, calle Princesa y Pío Baroja. R14: desde Marcos Redondo, giro por Gran Vía, avenida de la Constitución y Plaza Circular.

desde Marcos Redondo, giro por Gran Vía, avenida de la Constitución y Plaza Circular. R17 : a la salida de Vistabella, continuará por Puente del Hospital, calle Princesa y Floridablanca hasta la estación de Renfe.

: a la salida de Vistabella, continuará por Puente del Hospital, calle Princesa y Floridablanca hasta la estación de Renfe. R20 : circulará por Gran Vía, Puente de los Peligros, calle Princesa y Puente del Hospital hasta avenida de La Fama.

: circulará por Gran Vía, Puente de los Peligros, calle Princesa y Puente del Hospital hasta avenida de La Fama. R80 : desde Pío Baroja, continuará por Puente del Hospital y Obispo Frutos hasta Plaza Circular. El recorrido de vuelta se realizará por Gran Vía, Puente de los Peligros, calle Princesa y Pío Baroja.

: desde Pío Baroja, continuará por Puente del Hospital y Obispo Frutos hasta Plaza Circular. El recorrido de vuelta se realizará por Gran Vía, Puente de los Peligros, calle Princesa y Pío Baroja. La línea C2 no se verá afectada y mantendrá su recorrido habitual.

Las líneas de transporte de la ciudad y de las pedanías sufrirán los siguientes cambios:

Líneas 1, 6, 26-Tranvibús, 29, 44 y 91: de pedanías hacia Murcia circularán desde Paseo Corvera por calle Princesa, avenida Infante Juan Manuel, Hospital Reina Sofía, avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido habitual desde Plaza Circular. En sentido Murcia-pedanías mantendrán su itinerario habitual.

de pedanías hacia Murcia circularán desde Paseo Corvera por calle Princesa, avenida Infante Juan Manuel, Hospital Reina Sofía, avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido habitual desde Plaza Circular. En sentido Murcia-pedanías mantendrán su itinerario habitual. Línea 28: de Sangonera la Verde hacia Murcia circulará desde Alameda de Colón por Proclamación, Floridablanca y la autovía hasta el Plano de San Francisco. Desde el Plano de San Francisco realizará su recorrido habitual.

de Sangonera la Verde hacia Murcia circulará desde Alameda de Colón por Proclamación, Floridablanca y la autovía hasta el Plano de San Francisco. Desde el Plano de San Francisco realizará su recorrido habitual. Líneas 30 y 31 : en sentido de pedanías hacia Murcia, desde Plaza Cruz Roja hacia la avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido desde Plaza Circular. En sentido Murcia-pedanías circularán desde Gran Vía por Puente Viejo, Proclamación, calle Princesa, avenida Infante Juan Manuel y Puente del Hospital, recuperando su itinerario habitual desde Plaza Cruz Roja.

: en sentido de pedanías hacia Murcia, desde Plaza Cruz Roja hacia la avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido desde Plaza Circular. En sentido Murcia-pedanías circularán desde Gran Vía por Puente Viejo, Proclamación, calle Princesa, avenida Infante Juan Manuel y Puente del Hospital, recuperando su itinerario habitual desde Plaza Cruz Roja. Línea 50: desde Algezares hacia Cabezo de Torres circulará desde la avenida Infante Juan Manuel por el Puente del Hospital, la avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido desde Plaza Circular. En sentido inverso mantendrá su itinerario habitual.

Prudencia durante las celebraciones

Pese al entusiasmo y aunque el fútbol debería ser motivo para el disfrute, los precedentes demuestran que durante este tipo de eventos se pueden producir situaciones peligrosas para la integridad de las personas y los bienes materiales.

En este sentido, la Policía Local de Murcia ha pedido "respeto y civismo" a los ciudadanos mediante su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter). Estos agentes trabajarán en claboración con los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el delegado del Gobierno y que recogió esta redacción esta mañana, serán más de 500 durante la final y los momentos posteriores.