Del bulevar del soterramiento a la estación de El Carmen: Los grandes proyectos que se abren camino en Murcia

Murcia espera la ejecución de varios grandes proyectos que transformarán la ciudad con nuevas zonas verdes y la reorganización de servicios básicos como el transporte público a través de la creación de la nueva estación intermodal de El Carmen y la futura ampliación del tranvía.

Y, aunque algunas de estas iniciativas se han hecho de rogar, ahora comienzan a ver la luz con la licitación o adjudicación de los contratos de obras.

Una plaza flotante sobre el yacimiento de San Esteban

Un gran ejemplo de desbloqueo es el vivido en el yacimiento de San Esteban. Tras permanecer durante más que quince años como una 'herida abierta' en el centro de Murcia, las tres administraciones (Ayuntamiento, Comunidad y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) llegaron a un acuerdo para conseguir la financiación necesaria para intervenir en el yacimiento, unos 33 millones de euros.

Tras el acuerdo alcanzado, en marzo de este mismo año comenzaron los trabajos arqueológicos en el enclave, que cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que habrán terminado durante el primer trimestre de 2027.

Y una vez concluyan los estudios, se iniciarán las obras para construir una plaza flotante sobre los restos arqueológicos. El contrato para materializar esta segunda fase del proyecto salió a licitación a finales del pasado mes de junio, con un plazo de ejecución estimado de 38 meses, y la fecha de culminación y entrega de las obras está fijada a lo largo del ejercicio de 2029, según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Recreación de la plaza flotante que se construirá sobre los restos arqueológicos de San Esteban en la segunda fase del proyecto. / Burgos y Garrido Arquitectos

Bulevar del soterramiento

Otro de los proyectos que se ha hecho de esperar es el llamado bulevar del soterramiento, una gran zona verde que se proyecta sobre el espacio liberado tras el soterramiento de las vías de tren. El proyecto salió por primera vez a licitación en noviembre de 2024 con la previsión de concluir a inicios de este 2026 y recayó en Ferrovial, pero otros dos candidatos reclamaron ante el Tribunal de Recursos Contractuales la incursión en una baja temeraria, lo que provocó que el proyecto volviese a la casilla de salida.

Una vía verde y un bulevar se proyectan sobre las vías soterradas del tren. / Israel Sánchez

Tras salir de nuevo a licitación, Ferrovial se alzó de nuevo como el mejor valorado y se hizo con las dos partes del contrato de obras promovido por la sociedad Murcia Alta Velocidad, que suman una inversión de 9,5 millones de euros.

Los trabajos para construir la vía verde y el bulevar de Santiago El Mayor iniciarán en agosto

La previsión es que las obras para construir el bulevar verde inicien en agosto, con un plazo de ejecución de 11 meses, por lo que el llamado bulevar de Santiago el Mayor, así como la senda verde que discurrirá hasta Camino de Tiñosa, deberían ser una realidad en verano de 2027.

Recreación del bulevar verde del soterramiento. / L.O.

Parque Metropolitano

En materia de zonas verdes, cabe también mencionar el futuro Parque Metropolitano del Oeste, infraestructura que, además, será bautizada como 'Alcalde José Ballesta' en honor a quien fuera regidor de Murcia hasta su fallecimiento.

Obras del futuro Parque Metropolitano de Barriomar. / Juan Carlos Caval

Los trabajos para construir el que está llamado a ser el mayor jardín del municipio iniciaron en marzo de este año, con una inversión global de 6,3 millones de euros, y se prevé que hayan concluido a inicios de 2027.

Algunos de los espacios más reseñables del futuro Parque Metropolitano son la zona infantil, un anfiteatro al aire libre y un cine de verano.

A.M.

Estación de El Carmen

Y todo un ejemplo de transformación urbana será el traslado de la actual estación de autobuses de San Andrés a la futura estación intermodal de El Carmen, punto en el que confluirán todos los medios de transporte público. Y es que esta mudanza, además, dejará libres 15.000 metros cuadrados en San Andrés para el desarrollo de otros equipamientos públicos.

La futura estación de autobuses de El Carmen, en obras. / Israel Sánchez

Los trabajos para construir la futura estación de autobuses avanzan a buen ritmo y los sondeos geotécnicos que se desarrollan en la zona desde hace semanas están próximos a concluir. La intención de Adif es que la nueva terminal esté operativa a finales de este año, cuando murcianos y visitantes también podrán hacer uso de la Plaza Central proyectada sobre la estación.

Así será la nueva estación de autobuses de Murcia / A.M.

Ampliación del tranvía

En materia de movilidad, destaca otro proyecto enquistado que representa también una demanda histórica de la ciudadanía murciana: la ampliación del tranvía hasta El Carmen.

La prolongación del recorrido actual partirá desde la Plaza Circular, con un recorrido de 2,5 kilómetros en el que se añadirán cinco nuevas paradas, mediante una inversión de 93 millones de euros.

Con el calendario de actuaciones previsto, el proyecto que se debe remitir tanto al Ministerio como a la Comunidad estará concluido antes de la fecha límite, fijada en octubre, para suscribir el convenio de financiación que permitirá ejecutar estas obras.

La ampliación del tranvía hacia El Carmen entroncará con la parada de Plaza Circular. / Juan Carlos Caval

A esta demanda se une el futuro modelo de transporte público, que estuvo paralizado de forma cautelar por el tribunal central de recursos contractuales a la espera de resolver los cinco recursos presentados contra los pliegos del contrato.

Tras resolver los recursos y desbloquear la licitación, el nuevo modelo, que supone una inversión de 731 millones de euros, el Ayuntamiento confía en adjudicar el contrato antes de que termine el año. Aunque, tras la adjudicación y el proceso de formalización del contrato, todavía faltarán nueve meses a modo de periodo de adaptación para que la empresa licitadora se familiarice con el servicio y termine de poner a punto el nuevo sistema.

Con todo, desde el Consistorio aseguran que el nuevo sistema podría estar en marcha antes de que termine la legislatura, a finales de mayo de 2027.

Colector Norte

También supone una demanda histórica el Colector Norte, que los murcianos reclaman desde 2008, destinado a reducir las inundaciones en las pedanías del norte del municipio. Pero a inicios de este mes de julio el Ayuntamiento de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica firmaron un protocolo que abre la puerta al desarrollo de esta infraestructura hídrica.

La actuación contempla intervenir sobre las principales ramblas del norte del municipio, con el objetivo de interceptar y regular los caudales antes de que alcancen las zonas urbanas y conducir parte del agua hacia el río Segura mediante un gran colector interceptor.

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El contrato para la redacción del proyecto contará con un presupuesto base de 1,68 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 18 meses. Y, aunque la licitación será única, el trabajo se dividirá en cuatro proyectos independientes, lo que permitirá arrancar con las actuaciones previstas antes de que esté redactado el proyecto al completo.