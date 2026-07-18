Feijóo confía en que Rebeca Pérez revalide la mayoría absoluta en Murcia

Rebeca Pérez será la candidata popular a la Alcaldía de Murcia en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. La actual alcaldesa contó con la ratificación oficial del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en un acto celebrado este viernes en Santiago de Compostela, que reunió a los otros candidatos del Partido Popular a las capitales de provincia y capitales de comunidades autónomas.

Esta designación, señalan desde el Partido Popular, supone la ratificación del anuncio que el propio Feijóo realizó hace apenas unas semanas durante un acto celebrado en Murcia, donde trasladó públicamente su confianza en Rebeca Pérez para liderar el proyecto del Partido Popular en el municipio.

Con este nuevo acto, "se reafirma la apuesta del partido por una candidatura sólida, preparada y con vocación de seguir transformando el municipio de Murcia", indicaron.

"Murcia tiene que seguir siendo una ciudad viva, alegre y feliz, y yo quiero seguir haciendo de Murcia una ciudad más grande, en una España gobernada por el presidente Feijóo", señaló Rebeca Pérez durante su intervención en el acto de presentación.

Revalidar la mayoría absoluta

El Partido Popular afronta las elecciones municipales de mayo de 2027 con el objetivo de volver a lograr la mayoría absoluta para "continuar impulsando una ciudad más moderna, más competitiva y con más oportunidades".

El proyecto de Rebeca Pérez explica el PP que "representa la continuidad de un modelo de gestión que ha permitido avanzar a Murcia frente a la política del enfrentamiento y la parálisis que ha representado el PSOE durante su tiempo gestionando al mando del Consistorio murciano".

Asimismo, añaden que la designación de Rebeca Pérez se enmarca en la estrategia nacional del Partido Popular para concurrir a las elecciones municipales con los mejores candidatos.

Su idea para el municipio subrayan que "seguirá situando a las personas en el centro de la acción política, apostando por la mejora de los barrios y pedanías, el desarrollo económico, la generación de empleo, la sostenibilidad y unos servicios públicos de mayor calidad".

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En la actualidad, el PP gobierna en 30 de las 50 capitales de provincia y ha renovado más de la mitad de las candidaturas en aquellas ciudades donde no ostenta el gobierno municipal. Además, 21 de las 50 candidaturas están encabezadas por mujeres.