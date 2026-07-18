Calles cortadas este domingo en Murcia desde las 7.00 horas por la final del mundial: consulta los recorridos alternativos

La final del mundial entre España y Argentina va a dejarse notar desde primera hora en la ciudad de Murcia. La instalación de una pantalla gigante de 10 metros en Teniente Flomesta hará que la avenida se mantenga cerrada desde las 7 de la mañana y hasta una hora después de la finalización del partido, estableciéndose itinerarios alternativos para los vehículos.

Como consecuencia de este corte, quedarán temporalmente anuladas las paradas de transporte público situadas en Teniente Flomesta y Glorieta de España, así como las correspondientes a los tramos que dejan de recorrerse.

Las líneas urbanas afectadas modificarán su itinerario de la siguiente forma:

C1 : desde calle Marqués de Corvera, desvío hacia El Rollo por la autovía y bajada por calle Juan de la Cierva.

: desde calle Marqués de Corvera, desvío hacia El Rollo por la autovía y bajada por calle Juan de la Cierva. C5: desde calle Marqués de Corvera, desvío por la autovía y Ronda Norte hasta Plaza Circular.

desde calle Marqués de Corvera, desvío por la autovía y Ronda Norte hasta Plaza Circular. R12: desde la parada de Párraga, giro hacia Floridablanca, autovía, Juan de la Cierva, Puente de los Peligros, calle Princesa y Pío Baroja.

desde la parada de Párraga, giro hacia Floridablanca, autovía, Juan de la Cierva, Puente de los Peligros, calle Princesa y Pío Baroja. R14: desde Marcos Redondo, giro por Gran Vía, avenida de la Constitución y Plaza Circular.

desde Marcos Redondo, giro por Gran Vía, avenida de la Constitución y Plaza Circular. R17 : a la salida de Vistabella, continuará por Puente del Hospital, calle Princesa y Floridablanca hasta la estación de Renfe.

: a la salida de Vistabella, continuará por Puente del Hospital, calle Princesa y Floridablanca hasta la estación de Renfe. R20 : circulará por Gran Vía, Puente de los Peligros, calle Princesa y Puente del Hospital hasta avenida de La Fama.

: circulará por Gran Vía, Puente de los Peligros, calle Princesa y Puente del Hospital hasta avenida de La Fama. R80 : desde Pío Baroja, continuará por Puente del Hospital y Obispo Frutos hasta Plaza Circular. El recorrido de vuelta se realizará por Gran Vía, Puente de los Peligros, calle Princesa y Pío Baroja.

: desde Pío Baroja, continuará por Puente del Hospital y Obispo Frutos hasta Plaza Circular. El recorrido de vuelta se realizará por Gran Vía, Puente de los Peligros, calle Princesa y Pío Baroja. La línea C2 no se verá afectada y mantendrá su recorrido habitual.

Asimismo, el corte al tráfico también implicará modificaciones en las líneas del transporte de pedanías:

Líneas 1, 6, 26-Tranvibús, 29, 44 y 91: de pedanías hacia Murcia circularán desde Paseo Corvera por calle Princesa, avenida Infante Juan Manuel, Hospital Reina Sofía, avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido habitual desde Plaza Circular. En sentido Murcia-pedanías mantendrán su itinerario habitual.

de pedanías hacia Murcia circularán desde Paseo Corvera por calle Princesa, avenida Infante Juan Manuel, Hospital Reina Sofía, avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido habitual desde Plaza Circular. En sentido Murcia-pedanías mantendrán su itinerario habitual. Línea 28: de Sangonera la Verde hacia Murcia circulará desde Alameda de Colón por Proclamación, Floridablanca y la autovía hasta el Plano de San Francisco. Desde el Plano de San Francisco realizará su recorrido habitual.

de Sangonera la Verde hacia Murcia circulará desde Alameda de Colón por Proclamación, Floridablanca y la autovía hasta el Plano de San Francisco. Desde el Plano de San Francisco realizará su recorrido habitual. Líneas 30 y 31 : en sentido de pedanías hacia Murcia, desde Plaza Cruz Roja hacia la avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido desde Plaza Circular. En sentido Murcia-pedanías circularán desde Gran Vía por Puente Viejo, Proclamación, calle Princesa, avenida Infante Juan Manuel y Puente del Hospital, recuperando su itinerario habitual desde Plaza Cruz Roja.

: en sentido de pedanías hacia Murcia, desde Plaza Cruz Roja hacia la avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido desde Plaza Circular. En sentido Murcia-pedanías circularán desde Gran Vía por Puente Viejo, Proclamación, calle Princesa, avenida Infante Juan Manuel y Puente del Hospital, recuperando su itinerario habitual desde Plaza Cruz Roja. Línea 50: desde Algezares hacia Cabezo de Torres circulará desde la avenida Infante Juan Manuel por el Puente del Hospital, la avenida de La Fama y Ronda Levante, restableciendo su recorrido desde Plaza Circular. En sentido inverso mantendrá su itinerario habitual.

En cuanto al aparcamiento de Glorieta de España (Telpark), la entrada situada junto al río, en Teniente Flomesta, estará cerrada desde las 7:00 horas, coincidiendo con el inicio del corte de tráfico. La entrada junto al Martillo de la Glorieta, a la que se accede por la pasarela Miguel Caballero, permanecerá habilitada para el tráfico privado hasta las 18:00 horas. El acceso desde Convalecencia y desde la zona de Martínez Tornel quedará cortado. Por su parte, la salida habitual del aparcamiento, por Martínez Tornel, no se verá afectada y permanecerá operativa durante todo el día, de modo que los vehículos podrán salir en todo momento.

Con este dispositivo especial, el Consistorio busca que la ciudad pueda disfrutar de una jornada histórica con todas las garantías de seguridad y el mejor ambiente para animar a la selección española.