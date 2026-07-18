Blas Parera, el murciano 'olvidado' que acompañará a Argentina en la final del Mundial

La final de la Copa Mundial de Fútbol de este año que enfrentará a España y a Argentina por la cima del fútbol mundial contará con millones de espectadores en todo el mundo, además, será la primera final en tener su propio espectáculo en el descanso que contará con artistas de fama internacional como Shakira, Maddona o BTS. Sin embargo, entre ellos, habrá un murciano que siempre acompaña a la selección albiceleste y actuará antes de empezar el partido.

Blas Parera, nacido en Murcia en 1776, compuso la marcha del himno nacional argentino, también conocido como Marcha Patriótica, en 1813. Su legado en Argentina está más que reconocido, ya que da nombre a plazas, escuelas y calles, no obstante, en Murcia no cuenta con ningún reconocimiento. Siendo pequeño, Parera se mudó con su familia, de raíces catalanas, a Mataró y, posteriormente, a Buenos Aires, donde creció y se convirtió en compositor y director de orquesta.

Además, indica la Real Academia de Historia, que también participó en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas, previo de empezar sus trabajos con el himno nacional argentino. Su encargo llegaría en 1813, un año más tarde de la creación de la letra de la canción que fue obra de Vicente López y Planes. La Asamblea General Constituyente que regía la República Argentina en aquel momento aprobó la letra y música el 11 de mayo de 1813.

El 25 de mayo del mismo año en la plaza de la Victoria, actual plaza de Mayo de Buenos Aires, se interpretó por primera vez el himno nacional argentino. Meses más tarde, Parera se desplazó a Brasil para estudiar con el maestro y composito Marcos Antonio Portugal. No sería hasta 1818 que Parera volvería a España, al desembarcar en el puerto de Cádiz, las autoridades ordenaron "vigilar su conducta y operaciones", según describe la Real Academia de Historia.

Antes de morir en Mataró desempeño las funciones de interventor del Correo en la ciudad catalana, lugar en el que falleció el 7 de enero de 1840 a los sesenta y cuatro años. A pesar de que su origen sigue discutido entre Murcia y Mataró, fuentes oficiales acreditan que Blas Parera nació en Murcia, por lo que se sumaría a otros compositores murcianos de renombre como Manuel Fernández Caballero o Manuel Massotti Escuder.