Ya hay una tapa ganadora en Murcia: esta es la creación que ha conquistado al público

Murcia ya sabe cuál ha sido la tapa reina de la primavera. Después de casi dos semanas de degustaciones, terrazas llenas y mucho tapeo por el centro de la ciudad, Pepe La Barra, del restaurante Pepe el Torrao, se ha proclamado ganador de la ruta gastronómica "Murcia de Tapas" gracias a su propuesta 'La Perla Negra': una vieira en orly con tinta de sepia que ha conseguido el equilibrio perfecto entre tradición, creatividad y sabor, según ha valorado el propio público participante.

El premio llega tras cientos de votaciones registradas por los usuarios a través de la plataforma Gastronosfera, el canal que este año ha permitido a murcianos y visitantes puntuar sus tapas favoritas durante toda la ruta.

Pepe La Barra, del restaurante Pepe el Torrao, se ha proclamado ganador. / L. O.

Una ruta con 42 bares y miles de participantes

La iniciativa, organizada por Estrella de Levante, se ha celebrado del 28 de mayo al 9 de junio y ha reunido a 42 bares y restaurantes del centro de Murcia, convirtiéndose en una de las citas gastronómicas más esperadas del arranque del verano en la ciudad.

Durante estos días, miles de personas han recorrido los distintos establecimientos participantes para descubrir tapas creadas especialmente para la ocasión, siempre acompañadas de un quinto de Estrella de Levante o de una Estrella de Levante Reserva 60, reforzando ese maridaje tan murciano entre buena gastronomía y buena cerveza.