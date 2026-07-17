Fali, la jirafa de Terra Natura que acierta los resultados del Mundial, ya ha predecido el ganador de la final

La jirafa Fali ya ha hablado. Tras acertar el ganador de todos los enfrentamientos de la selección española en el mundial, muchos estaban expectantes sobre su veredicto de cara al decisivo enfrentamiento contra Argentina. Terra Natura Murcia ha puesto en marcha una nueva iniciativa en redes sociales con motivo del Mundial. El parque ha convertido a Fali, una de sus jirafas, en protagonista de una dinámica con la que anticipa, de forma lúdica, el ganador de los partidos que juega la selección masculina de fútbol, siguiendo la estela de otros animales que han ganado popularidad por sus predicciones en grandes competiciones deportivas.

De cara al domingo, la predicción de Fali corona a España como campeona del mundo. Solo queda confiar en su intuición y confiar en que no será este el partido en que erre su decisión.

La acción tiene como objetivo generar una propuesta cercana y entretenida para la comunidad de Terra Natura Murcia, aprovechando el ambiente mundialista y el vínculo que los visitantes mantienen con algunos de los animales más emblemáticos del parque.

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Con esta iniciativa, Terra Natura Murcia acerca de una forma diferente la vida del parque a sus seguidores, combinando actualidad, entretenimiento y la presencia de una de las especies más impresionantes que pueden observarse en sus instalaciones.