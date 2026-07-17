Un enterramiento y el trazado de un tercer recinto del Castillejo de Monteagudo salen a la luz en las últimas excavaciones

Las últimas excavaciones desarrolladas en el tercer recinto del Castillejo de Monteagudo han sacado a la luz el trazado de este espacio al desenterrar un gran muro de más de 54 metros de longitud, frente al cual se ha localizado también un enterramiento extramuros cuya intervención dirige la antropóloga física de la Universidad de Murcia María Haber.

De los restos humanos, correspondientes a un hombre adulto, la antropóloga identificó ante los voluntarios partes como el cráneo, la cadera y las costillas. El objetivo de la intervención es conocer las características del enterramiento, su cronología y las posibles causas de la muerte. Aunque, a falta de un ajuar funerario con objetos que permitan datar el cadáver, se tendrá que recurrir a la prueba del carbono 14.

Una posible tercera muralla para cerrar el recinto palacial

Los trabajos de esta campaña de excavación 2026 han permitido desenterrar un muro de gran recorrido que ocupa la parte inferior de la ladera este, ubicado en las últimas terrazas agrícolas. Esta estructura, junto con las dos torres alineadas junto al camino de acceso actual al Castillejo, dan conocer nuevos datos sobre las estructuras del entorno del Palacio Ibn Mardanís.

Las características de estas estructuras corresponden a un muro de orientación general norte-sur, que tiene una longitud documentada de más de 54 metros, por el momento, con una altura media conservada de un metro. Así, esta estructura puede interpretarse como una cerca o tercera muralla del conjunto arqueológico palacial, que cerraría el espacio inferior del cerro.

El muro permanecía oculto bajo capas de tierra y acumulaciones de piedras en una de las antiguas terrazas agrícolas del huerto de limoneros de propiedad municipal. Y, a pesar del deterioro provocado por el paso del tiempo, la lluvia y los arrastres de tierra, "la estructura se conserva de forma suficiente para identificar claramente su trazado original", destacan desde el Consistorio, y agregan que "los responsables arqueólogos consideran que su estado permite continuar con su estudio y abordar futuras actuaciones para su recuperación y puesta en valor".

Voluntariado

Coincidiendo con la finalización del primer turno del programa de voluntariado arqueológico, el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, visitó los trabajos y destacó "el valor científico de una campaña que combina investigación, formación y divulgación del patrimonio, y gracias a la cual nos permite avanzar en el conocimiento del sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres".

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La campaña de excavación arqueológica en el conjunto palaciego de Ibn Mardanís comenzó el pasado 6 de julio y reunió a 18 estudiantes voluntarios de la Universidad de Murcia y personas interesadas en el patrimonio cultural, de los que 15 repetirán durante el segundo turno, junto a 4 nuevos voluntarios, a partir del 20 de julio.