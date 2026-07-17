Casi 16 millones adjudicados 'a dedo' en medio año: el PSOE denuncia la gestión del servicio de Contratación en Murcia

El PSOE denuncia la gestión del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Murcia. El Consistorio ha destinado en los últimos 6 meses casi 16 millones de euros a 4.400 contratos menores y adjudicados, por tanto, 'a dedo', pues estos acuerdos se promueven sin convocar concurso público y sin publicidad.

Estos son los principales datos del informe realizado por los socialistas a partir de los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado, aunque, como recordó el edil Andrés Guerrero, el propio Ayuntamiento debería publicar estos datos cada 6 meses en la página de transparencia de la web municipal. El estudio elaborado por el PSOE será trasladado a la Intervención municipal y el partido de la oposición valorará si también lo remite al Tribunal de Cuentas.

En concreto, fueron 4.402 contratos menores promovidos en medio año, cifra con la que se obtiene una media de 24 acuerdos al día, o 36 por cada día laborable, por un importe total de 15,9 millones de euros. Además, Guerrero señaló que, al ritmo actual, el gasto ascendería a los 31,8 millones al final del ejercicio y cerca de 8.800 contratos menores.

Proveedores habituales

Desde el PSOE también señalan que los 4.402 contratos menores fueron a parar a 2.040 adjudicatarios distintos, aunque se dan casos como que una misma persona ha obtenido 44 de estos acuerdos, que suman un importe de 67.218 euros, y cabe también señalar que el nombre de este proveedor aparece de tres formas distintas en los contratos, por lo que los socialistas lo identificaron por el DNI.

Algo similar ocurre también con las empresas: algunas aparecen con denominaciones distintas, por lo que hay que depurar los resultados con el CIF. Y se dan casos como que, entre tres proveedores, han conseguido más de un millón de euros a través de contratos 'a dedo'. "Eso llama la atención", señaló Guerrero.

Además, hay 23 empresas que suman 20 o más contratos cada una, y 52 proveedores que han recibido más de 40.000 euros a través de contratos menores, cuando cabe recordar que el límite legal se establece en esa misma cantidad monetaria.

Señales de alerta

Además, el PSOE ha detectado que 1 de cada 9 contratos contiene señales de alerta, un total de 501 expedientes. Por ejemplo, se encontraron con indicios de troceo en 82 acuerdos, que consiste en 'partir' un contrato en varias partes, y está prohibido por la legislación.

El troceo puede evitar recurrir a un contrato mayor, con concurso público y publicidad, pues la contratación menor tiene dos límites: 15.000 euros para los acuerdos de servicios y suministros y 40.000 euros en los de obras, según establece la Ley de Contratos del Sector Público, que también reserva la figura de la contratación menor para necesidades puntuales.

Otra de las señales de alerta identificadas por el PSOE es que 210 contratos están mal etiquetados, lo que puede suponer menos papeleo a la hora de preparar los pliegos, pues los acuerdos de servicios y suministros son menos complejos y requieren menos documentación que los de obras.

Con todo, la contratación en el Ayuntamiento de Murcia "se está llevando de forma un tanto desordenada", expuso Guerrero, y refleja falta de planificación, pues "muchos de estos contratos se podrían haber evitado".

Aunque "también hay carencias en la transparencia", indicó el edil socialista y aseguró que han tenido "muchas dificultades" para obtener estos datos que el propio Ayuntamiento debería hacer públicos de forma semestral. Asimismo, detalló que esta situación se da, sobre todo, en el servicio de Descentralización y en el de Cultura y Eventos.

"Ha perdido el control"

En la misma línea se expresó el portavoz del PSOE y candidato socialista a las próximas elecciones municipales, Ginés Ruiz: "El Ayuntamiento ha perdido el control sobre el gasto público". Ruiz aseguró que no señalan al servicio de Contratación ni a las empresas, "sino a la dirección política que dirige la contratación".

Además, el portavoz del PSOE quiso dejar claro que "no estamos hablando de ilegalidades, sino de un uso totalmente excesivo para una figura prevista para casos excepcionales", y señaló que la contratación menor "elimina la competencia y favorece las irregularidades y la ineficacia en el uso de los servicios públicos".

Para solventar esta situación, el PSOE propone licitar contratos mayores para las necesidades repetidas (como son el mantenimiento, el asfaltado y la celebración de eventos). "Los trabajos de mantenimiento, asfaltado, eventos, sonido o cartelería no son imprevistos cuando se repiten de forma constante. Cubrir necesidades habituales mediante contratos menores encadenados supone un uso desviado de una figura que la ley concibe como excepcional", explicó Ruiz.

Los socialistas también solicitan que se pidan, al menos, tres ofertas para cada acuerdo menor que sale a licitación y que se clasifiquen bien los contratos, así como el control informático de los contratos acumulados por cada proveedor para evitar rebasar los límites legales.

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Por último, el portavoz socialista indicó que su formación dará traslado del informe a la Intervención municipal y valorará su remisión al Tribunal de Cuentas y a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon).