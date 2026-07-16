Los vehículos de los bomberos de Murcia agilizan su paso por el taller

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recibe una inversión de 363.635 euros para el mantenimiento de la flota de vehículos con los que trabajan los bomberos municipales.

El Ayuntamiento de Murcia adjudicó en la Junta de Gobierno celebrada este jueves en El Esparragal dos contratos especializados centrados en los vehículos de intervención, con una duración inicial de tres años, prorrogables por otros dos más.

Uno de los acuerdos se destina específicamente a las bombas hidráulicas y motobombas, por 309.089 euros, mientras que el otro se dedica al mantenimiento del carrozado especial y los elementos específicos del chasis, por un importe de 54.545 euros.

Además del mantenimiento ordinario, la empresa adjudicataria incorpora diversas mejoras orientadas a reducir los tiempos de inmovilización de los vehículos, entre las que se encuentran la capacidad para reparar simultáneamente hasta cuatro unidades, ampliar el periodo de garantía de las reparaciones y la disponibilidad de un vehículo taller para atender actuaciones urgentes cuando resulte necesario.

Cabe destacar que la contratación también incorpora medidas de carácter ambiental y social, con los objetivos de promover una adecuada gestión de los residuos generados durante las reparaciones, optimizar el consumo de recursos y fomentar la estabilidad del empleo vinculado a la prestación del servicio.

Obras en El Esparragal

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó la contratación de las obras para renovar el firme de la Vereda de Cayuelas, en la pedanía de El Esparragal, con una inversión de 223.198 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Además de renovar el pavimento, así como las señales verticales y horizontales, se mejorará el drenaje de la vía mediante la instalación de nuevos imbornales conectados a la red existente para favorecer la evacuación del agua de lluvia.

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Y, para reducir al máximo las molestias, los trabajos se ejecutarán mediante cortes parciales y desvíos alternativos de tráfico, para garantizar el acceso de los vecinos a sus viviendas y propiedades.