La pantalla gigante en pleno corazón de Murcia para ver la final del Mundial se traslada a Teniente Flomesta

España llega por segunda vez en la historia a la gran final del Mundial y los aficionados de todo el país se preparan para disfrutar del último asalto del campeonato, que se celebrará este domingo por la noche contra Argentina.

En el caso de Murcia, la alcaldesa Rebeca Pérez ya convocó a los aficionados en la plaza del Cardenal Belluga, aunque finalmente será la avenida Teniente Flomesta donde se instalará una pantalla gigante de 10 metros de ancho para animar a la roja.

Además, habrá una 'fan zone' que ocupará la avenida desde la plaza Martínez Tornel hasta la calle Ceballos, donde habrá animación musical, un presentador, aseos portátiles y una zona reservada para personas con movilidad reducida.

Asimsimo, el evento contará con un dispositivo especial de seguridad integrado por efectivos de la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, al que se unirá un operativo extraordinario de limpieza viaria antes, durante y después del choque, además de la presencia de retenes de los servicios de Parques y Jardines y de Alumbrado Público.

La celebración obligará a realizar cortes de tráfico en la avenida Teniente Flomesta desde las 7.00 horas del domingo para acometer el montaje del recinto, mientras que el aparcamiento subterráneo de la Glorieta de España mantendrá operativa la salida de vehículos en todo momento, pero cerrará su acceso de Teniente Flomesta desde primera hora y el de Martínez Tornel a partir de las 18.00 horas.

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La cita deportiva se podrá seguir de igual forma en un total de 15 pedanías del municipio a través de las pantallas que las juntas municipales ubicarán en Santiago y Zaraiche, El Raal, Alquerías, El Palmar, Puente Tocinos, Sucina, Gea y Truyols, Espinardo, Los Martínez del Puerto, La Ñora, Santa Cruz, Beniaján, Sangonera la Verde, Era Alta y Churra.