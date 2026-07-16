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Bajadas de hasta 8 grados con la renovación del césped en dos campos de fútbol del municipio de Murcia

El proyecto contemplado en las instalaciones deportivas de Alquerías y Sangonera La Verde también incluye el suministro de nuevas porterías

El edil de Deportes anunció el proyecto tras una reunión de Junta de Gobierno de finales del año pasado.

El edil de Deportes anunció el proyecto tras una reunión de Junta de Gobierno de finales del año pasado. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Dos campos de fútbol del municipio de Murcia reducirán en hasta 8 grados la temperatura superficial durante la práctica deportiva con la renovación del césped artificial por uno de última generación con certificado FIFA Quality Pro.

El equipo de Gobierno local adjudicó en la Junta de Gobierno celebrada este jueves las actuaciones en las instalaciones deportivas de Alquerías y Sangonera La Verde. Los trabajos consistirán en la instalación de una base técnica drenante y a la colocación de un nuevo césped artificial de última generación, en concordancia con la normativa europea relativa a la sustitución del caucho en este tipo de pavimentos deportivos.

La actuación en la instalación de Sangonera la Verde se ha adjudicado a la empresa Construcciones Uorconf S.L por un importe de 381.851 euros, mientras que para el campo de Alquerías ha sido la mercantil Wondergrass S.L la adjudicataria por un importe de 312.785 euros.

Actuaciones

De igual manera, se realizará el marcaje reglamentario para un campo de fútbol 11 y dos campos de fútbol 7, así como la reparación de la barandilla perimetral y la instalación de protectores homologados tanto en esta como en los banquillos.

El proyecto también contempla el suministro de dos porterías abatibles de fútbol 7 y la reparación de porterías existentes al sustituir los elementos deteriorados y repasar soldaduras y pintura.

Además, en el campo de fútbol de Sangonera la Verde se instalará un sistema de riego que incluirá tuberías de polietileno de alta densidad, dos depósitos de 3.000 litros, grupos de presión, seis cañones de riego, programador electrónico y electroválvulas.

Plan modernización

Estas actuaciones se unen a las ya realizadas en los campos de fútbol de Cabezo de Torres, La Alberca, Puente Tocinos, Beniaján, Rincón de Seca y El Ranero.

Asimismo, a estas intervenciones hay que añadir la renovación del campo de fútbol José Barnés, que ya se encuentra en pleno proceso de renovación, así como la de los campos de fútbol de El Palmar 2 y Los Garres, cuyas actuaciones comenzarán próximamente.

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Con todo, el plan municipal de modernización de las instalaciones deportivas llega a once campos de fútbol, con una inversión global que asciende a los 3,5 millones de euros.

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