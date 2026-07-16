Arde un autobús con 19 años de antigüedad en Murcia: "Tenemos uno de los peores servicios de transporte público de España", denuncia el PSOE

Un autobús de 19 años de antigüedad se ha incendiado este jueves por la mañana en La Innovadora, en Murcia, en un incidente que ha precisado la intervención del cuerpo de Bomberos. A raíz, del incidente, el portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, denunció en sus redes sociales que "tenemos uno de los peores servicios de transporte público de España".

Ruiz Maciá compartió en su cuenta de X vídeos del incidente en los que se observa al conductor del vehículo intentar sofocar las llamas con un extintor hasta la llegada de los camiones de Bombero.

"No es un hehco aislado"

"Lo ocurrido en La Innovadora es la imagen más clara del deterioro del transporte público en Murcia. Un autobús con diecinueve años de antigüedad ha terminado ardiendo, y esto no puede tratarse como un hecho aislado ni como una simple avería", señaló el portavoz del PSOE tras el incidente.

Y es que esta no es la primera ocasión en la que un autobús público arde en las calles de Murcia. El pasado mes de octubre, uno de los llamados 'coloraos' terminó envuelto en llamas en la rotonda de acceso al Campus de los Jerónimos, perteneciente a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

L.O.

"Hay responsables políticos: el PP, que lleva más de tres años asegurando que el nuevo contrato de transporte público saldrá 'mañana mismo' y treinta años gobernando el Ayuntamiento de Murcia. Han tenido tiempo y recursos para renovar el servicio, pero han optado por mantener un modelo agotado que pone en riesgo a los usuarios y a los trabajadores", prosiguió el portavoz y edil socialista.

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Y "el resultado es un servicio ineficiente, envejecido y muy por debajo de lo que merece un municipio de medio millón de habitantes. Ya está bien de anuncios que nunca se cumplen. El transporte público necesita una renovación inmediata, más frecuencias, mejores vehículos y una gestión seria", concluyó el portavoz.