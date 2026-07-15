La venta de pescados y marisco representa el mayor crecimiento del año en MercaMurcia

MercaMurcia cerró el primer semestre de 2026 con un incremento del 6,5 por ciento en su cifra de negocio y un crecimiento generalizado en todos sus mercados. Este es el balance que se ofreció durante el consejo de administración celebrado este martes por la mañana y presidido por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, tras su nombramiento como nueva consejera del mismo.

La sociedad MercaMurcia, que abastece de productos a una población de alrededor de tres millones de habitantes, está participada por el Ayuntamiento de Murcia (51,07 por ciento) y Mercasa (48,93 por ciento) y forma parte de la Red de Mercas, el mayor sistema público de mercados mayoristas de alimentos frescos del mundo.

En conjunto, esta red canaliza cada año más de 9.100 millones de kilogramos de alimentos, reúne a más de 3.100 empresas y genera alrededor de 30.000 empleos.

Sectores

El complejo cárnico superó los 7 millones de kilos de sacrificio, lo que representa un crecimiento del 5,78 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado especialmente por el porcino, cuya actividad aumenta un 7,48 por ciento.

El mercado de frutas y hortalizas comercializó 70 millones de kilogramos, un 4,53 por ciento más que en el primer semestre de 2025, un aumento que el Ayuntamiento achaca a la buena campaña de fruta de hueso, la incorporación de nuevos operadores y el incremento de compradores profesionales procedentes de provincias limítrofes.

Por su parte, el mercado de pescados y mariscos protagoniza el mayor crecimiento porcentual del semestre, con cerca de 17 millones de kilogramos comercializados, un 31,09 por ciento más que el año anterior. Este incremento responde principalmente, según indican desde el Consistorio, a la consolidación del segmento de pescado y marisco congelado y al buen comportamiento de la demanda procedente del sector hostelero.

Asimismo, durante los últimos tres años se han destinado cerca de 200.000 euros al refuerzo de los sistemas de protección contra incendios, incorporando mejoras en los sistemas de detección y extinción, la instalación de BIES, la integración de estos sistemas con el control de accesos y la puesta en funcionamiento de un nuevo hidrante, que incrementa la capacidad de respuesta ante posibles emergencias y refuerza la protección de personas, empresas e infraestructuras.

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Por último, el consejo de administración aprobó las bases y la convocatoria para la contratación del nuevo servicio integral de telecomunicaciones, que incluirá telefonía fija y móvil, banda ancha mediante fibra óptica y conexión a internet vía satélite.