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Medio ambiente

La huella del turismo en Murcia: Una calculadora inteligente medirá las emisiones asociadas a los visitantes

La herramienta prestará atención a factores como los desplazamientos, el consumo energético y los tiempos de estancia

La herramienta medirá aspectos como las emisiones asociadas al transporte de los visitantes.

La herramienta medirá aspectos como las emisiones asociadas al transporte de los visitantes. / L.O.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Una calculadora inteligente medirá la huella de carbono que el turismo deja en el municipio de Murcia. La iniciativa supone una inversión de 75.000 euros financiados con fondos europeos y será la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén, la encargada de ponerla en marcha.

La herramienta se integrará en la Plataforma de Ciudad Inteligente y facilitará la toma de decisiones basada en datos y, en este sentido, Guillén destacó que "Murcia sigue consolidando un modelo de ciudad inteligente en el que los datos se ponen al servicio de las personas y de una gestión pública más eficiente y comprometida con el entorno".

Mediciones

La huella de carbono es el indicador que cuantifica los gases de efecto invernadero generados por una actividad, un servicio, un desplazamiento o un consumo. En el caso de Murcia, la calculadora estimará las emisiones asociadas al transporte de los visitantes, los desplazamientos entre zonas de interés, la ocupación de espacios turísticos, los tiempos de estancia y el consumo energético, entre otros factores vinculados al sector.

Toda esa información se integrará en la Plataforma de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento, que ofrecerá cuadros de mando, informes, comparativas entre periodos y análisis por zonas. De este modo, los servicios municipales podrán identificar qué actividades generan mayor impacto ambiental y dónde conviene actuar para mejorar la sostenibilidad del destino.

Desde el Consistorio también destacan que medir la huella de carbono "permite planificar mejor la movilidad, reducir desplazamientos innecesarios, favorecer un uso más eficiente de la energía y diseñar políticas orientadas a una ciudad más saludable".

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Y la herramienta también implicará al sector turístico local, pues empresas, alojamientos, comercios y organizadores de actividades dispondrán de información útil para conocer el impacto de su actividad y adoptar medidas de mejora, como promover desplazamientos más sostenibles, reducir consumos y participar en estrategias de compensación de emisiones.

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