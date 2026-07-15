Homenaje a Ballesta de la mano de Marcos Salvador Romera: así es el cartel de la Feria de Septiembre de Murcia

La Feria de Septiembre de Murcia comienza a tomar forma. La alcaldesa del municipio, Rebeca Pérez, desveló este martes por la mañana el cartel anunciador de los festejos que se celebrarán del 3 al 15 de septiembre en la capital de la Región.

La imagen, obra de Marcos Salvador Romera, representa la torre de la Catedral de Murcia y hace referencia a las tres culturas abrahámicas, la Huerta de Murcia y las petaladas que recibe la Virgen de la Fuensanta. Pero, sobre todo, cabe destacar que el cartel está dedicado al antiguo regidor del municipio, José Ballesta (como reza la propia obra en su parte inferior derecha).

Además, la elección del artista es el último encargo que Ballesta dejó en manos del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, pues el anterior regidor le había echado el ojo a quien fuera director del Pabellón de Murcia en la Exposición Universal de Sevilla de 1992 antes de fallecer.

Autor

Salvador Romera es, en palabras de Rebeca Pérez, "un profundo enamorado de la ciudad de Murcia". Nacido en 1952 en Puerto Lumbreras, "ha dedicado toda su vida a embellecer Murcia", resaltó la regidora.

"El propio alcalde Ballesta siempre se refería a él como 'maestro'. Su pincelada ha recorrido el mundo entero -desde Madrid y Barcelona hasta Londres, París o Amberes- y es una suerte inmensa contar con su talento para anunciar nuestra feria", subrayó Pérez.

Pintor, ilustrador, escritor y gestor cultural, el artista también fue director de las salas de exposiciones Verónicas y San Esteban durante dos décadas estuvo también al frente de las diez Bienales de Artes Plásticas que en los años ochenta y noventa se desarrollaron en Murcia.

Por su parte, el autor del cartel explicó que la obra está dedicada al alcalde Ballesta y se titula 'Murcia enamora', en honor a las últimas palabras que el artista mantuvo con él. "Las últimas palabras que hablé con él fueron en el Teatro Romea, cuando subimos al escenario los que habíamos sido pregoneros del Entierro de la Sardina. Su proclama me emocionó muchísimo, estaba llena de cariño a Murcia. Al bajar, le dije: 'Alcalde, quieres mucho a Murcia, estás enamorado de ella'. Y él me miró y me contestó: 'Es que Murcia enamora'. Por eso he querido que se llame así. Es mi pequeño homenaje a un gran alcalde", explicó el artista interdisciplinar.

"Es mi pequeño homenaje a un gran alcalde", explicó el artista interdisciplinar

Cartel anunciador de la Feria de Septiembre de Murcia, obra de Marcos Salvador. / L.O.

Tres culturas

La imagen representa la torre de la Catedral de Murcia con tres franjas diferenciadas en honor a las tres culturas, explicó el diseñador del cartel. En la parte inferior, la base de la torre está escrita la palabra Murcia en tonos verdes, que representan las raíces huertanas y de alguna manera la influencia judía en su agricultura y gastronomía. Esta parte pretende, al mismo tiempo, hacer referencia a las barracas instaladas junto al Malecón.

En cuanto a la franja central, se dedica a la religión cristiana, con el corazón de Alfonso X que 'descansa' en la Catedral de Murcia, al igual que lo hacen los restos mortales del monarca. Y, la parte de arriba, con una luna y una estrella hace referencia a la Murcia árabe, representado en el festejo con las diversas actividades de moros y cristianos.

Además, toda la imagen está poblada de confeti de colores, inspirado en las petaladas que recibe la Virgen de la Fuensanta cuando sale en procesión. "Un cartel hecho con el corazón, para el corazón y para José Ballesta", concluyó Salvador Romero.

Pistoletazo de salida

También el concejal de Cultura e Identidad, rememoró a Ballesta durante su intervención. "Este fue el último encargo que recibí de él en vida", aseguró Avilés, quien explicó que Ballesta tenía en mente el nombre de Marcos Salvador Romero para el cartel anunciador de la Feria de Septiembre, por lo que ahora "él va a estar sonriendo desde el cielo".

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Además, Avilés señaló que con este cartel se inaugura el ciclo de presentaciones de las fiestas y que en los próximos días se anunciarán más detalles sobre los festejos.