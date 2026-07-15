Ocio
Habrá pantalla gigante en Cardenal Belluga para vibrar con la gran final del Mundial
La alcaldesa Rebeca Pérez ha anunciado la convocatoria a través de sus redes sociales
La Plaza Cardenal Belluga de Murcia será uno de los corazones que latan con más fuerza el próximo domingo para apoyar en la Selección española en su partido más importante desde 2010. La ilusión se ha desbordado y nadie quiere perderse la cita.
En Murcia, la alcaldesa Rebeca Pérez, a través de la red social X, ya ha convocado a todos los murcianos en esta céntrica plaza: "Este domingo, Murcia con la selección española. Te esperamos en la Plaza del Cardenal Belluga para vivir juntos la gran final en pantalla gigante."
También en Águilas
El Ayuntamiento de Águilas instalará una pantalla gigante en la Explanada del Auditorio. Consecuentemente, el concierto del Patronato Musical Aguileño del día 19 de julio, previsto en ese emplazamiento, se aplaza al lunes 20, a las 22 horas, en la explanada del Auditorio.
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