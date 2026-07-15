Arranca el proyecto piloto de alquiler asequible en Murcia con la entrega de las primeras cuatro viviendas

El proyecto piloto de alquiler asequible echa a andar en Murcia con la entrega de las llaves de las cuatro primeras viviendas. Esta iniciativa municipal facilita el acceso a una vivienda a personas con ingresos medios-bajos que, sin encontrarse en situación de emergencia extrema, "sufren exclusión residencial debido a los elevados precios del mercado y a la escasez de oferta", explican desde el Ayuntamiento.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, visitó este martes el edificio municipal del barrio de El Carmen, donde se formalizaron los primeros contratos de arrendamiento correspondientes de los cuatro estudios accesibles que constituyen la primera actuación de este programa.

"Con este proyecto damos respuesta a una realidad cada vez más frecuente: personas que cuentan con ingresos, pero que han quedado fuera tanto del alquiler social tradicional como del mercado privado. Desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha una solución innovadora que amplía las oportunidades de acceso a la vivienda y adapta las políticas públicas a las nuevas necesidades sociales, con estas 25 viviendas municipales en El Carmen, Churra y Ronda Sur", explicó el edil.

Cuatro años cerradas

Aunque "es importante poner las cosas en contexto", expresó el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, al conocer el anuncio, pues "hay que recordar que estas cuatro viviendas públicas de la calle Capuchinos estaban terminadas desde 2024, cuando anunciaron su apertura, pero han seguido cerradas porque ni siquiera habían instalado las cocinas. El Grupo Socialista exigió su puesta en uso en enero y, aun así, han tardado otros seis meses".

"Seis años después de ser proyectadas por el anterior equipo de Gobierno, cuatro viviendas dan para mucha propaganda, pero no para presumir de política municipal de vivienda. Y menos todavía cuando han dejado perder 23 millones de euros para construir 458 viviendas asequibles y siguen sin una estrategia seria para frenar los precios, ampliar el parque público y aprovechar el suelo municipal para levantar vivienda asequible en barrios y pedanías, con servicios, equipamientos y transporte público a la altura del séptimo municipio de España", agregó el portavoz socialista.

Contra la soledad no deseada

Los cuatro estudios que ahora se ponen en funcionamiento son totalmente accesibles, están distribuidos uno por planta y cuentan con terraza, trasteros y un zaguán concebido como espacio comunitario para favorecer la convivencia entre las residentes.

La renta mensual de cada estudio en este caso asciende a unos 210 euros, dentro de un contrato de alquiler de gestión municipal con una duración máxima de siete años y sujeto a seguimiento social durante toda la vigencia del programa por parte de la entidad Rasinet.

Las viviendas han sido diseñadas específicamente para personas que viven solas, incluyendo personas con discapacidad o movilidad reducida,. En cuanto a selección de las adjudicatarias, se ha realizado de forma conjunta para configurar un grupo de convivencia complementario, integrado por mujeres de distintas edades y circunstancias personales, que compartirán los espacios comunes del edificio mientras mantienen la independencia de sus viviendas.

Todas las viviendas se están adjudicando entre personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda a fecha de 1 de enero de 2026, que cumplen los requisitos establecidos por el programa: ingresos familiares comprendidos entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, adecuación del perfil a la tipología de la vivienda y valoración social realizada por el Servicio Municipal de Vivienda. (aproximadamente entre 900 y 1.500 euros mensuales en cómputo familiar).

De esta forma, los adjudicatarios de las 25 viviendas que cuentan con diferentes dimensiones y entre uno y tres dormitorios, pagarán un alquiler adaptado a sus ingresos, ajustado a las circunstancias de cada unidad familiar y con el límite de que no supere el 30% de la renta del hogar, garantizando que el acceso a la vivienda sea compatible con su capacidad económica.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento complementa el parque municipal de alquiler social, integrado actualmente por 1.082 viviendas, incorporando una nueva fórmula que pretende facilitar la transición hacia soluciones residenciales estables y ampliar las alternativas de acceso a la vivienda.