Vox propone recuperar El Palmeral Chico de Santiago y Zaraiche: "El crecimiento de la población debe ir acompañado de más zonas verdes"

Vox propone recuperar El Palmeral Chico de Santiago y Zaraiche y unirlo mediante un itinerario peatonal con su 'hermano mayor' para generar un gran espacio verde en Murcia. La propuesta de los de Abascal llega cuatro años después de que el Ayuntamiento anunciase un proyecto para recuperar este espacio, pero "los vecinos siguen sin conocer el grado de ejecución de aquel compromiso", lamenta el grupo de la oposición en un comunicado.

Aunque el alcalde pedáneo de la localidad, Francisco Ludeña, explicó a La Opinión que la memoria del proyecto ya está redactada y que desde la junta municipal han aportado ideas para mejorar la iniciativa, como la instalación de una 'noria' con un baipás en la acequia de Zaraiche, lo que "ha podido suponer algún retraso en su culminación".

Ludeña recordó que "El Palmeral Chico estaba abandonado igual que nuestro Palmeral Grande, y fue acondicionado por el gobierno del PP hace años". Y, aunque "es cierto que tiene cosas que mejorar como, por ejemplo, la renaturalización, ampliando el sistema de riego", "se están dando pasos firmes para poder reacondicionarlo de nuevo", concluyó el presidente de la junta municipal.

Cuatro años desde el anuncio

"El estado de abandono en que se encuentra El Palmeral Chico contrasta con el valor ambiental, paisajístico y patrimonial que representa para el municipio", denunciaron desde Vox en un comunicado en el que también recordaron que el Ayuntamiento anunció la elaboración de un proyecto para recuperar este espacio en enero de 2022.

Dicho proyecto contemplaba la conservación de las palmeras existentes, la reposición de ejemplares perdidos, la recuperación del sistema tradicional de riego mediante la acequia de Zaraiche y la conexión paisajística con el Palmeral Grande.

Sin embargo, "cuatro años después, los vecinos siguen sin conocer el grado de ejecución de aquel compromiso ni han visto materializadas las actuaciones anunciadas", lamenta el grupo de la oposición.

La formación destaca, además, que la población de Santiago y Zaraiche ha aumentado en los últimos años, con nuevos complejos residenciales, y que "el crecimiento de la población debe ir acompañado de más zonas verdes y mejores espacios públicos", expuso Alba Franco, portavoz de Vox, quien también destacó que "recuperar El Palmeral Chico supone conservar nuestro patrimonio y ofrecer a los vecinos un lugar donde pasear, descansar y disfrutar de un entorno único".

Propuesta

El plan de actuación propuesto por Vox incluye la limpieza y recuperación integral del palmeral, la reposición de las palmeras desaparecidas y el tratamiento de los ejemplares existentes, así como la restauración del sistema tradicional de acequias y riego y la eliminación de especies invasoras.

A estas propuestas se une también la instalación de señalización interpretativa sobre los valores históricos, agrícolas y ambientales del enclave.

Además, Vox pide la creación de un itinerario peatonal que conecte el Palmeral Chico con el Palmeral Grande, para que el conjunto sea uno de los principales espacios verdes históricos del municipio, con la instalación de bancos, zonas de descanso y mobiliario urbano integrado en el entorno, con el objetivo de que El Palmeral "pueda convertirse en un lugar de encuentro y esparcimiento especialmente para vecinos, familias y personas mayores".

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Por último, la formación solicitará información sobre la situación administrativa del proyecto anunciado en 2022, reclamará un calendario concreto para su ejecución y la dotación presupuestaria necesaria para hacerlo realidad.