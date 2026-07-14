Un vecino de Murcia reúne casi 2.000 firmas para reclamar al Gobierno regional que refuerce la prevención de incendios en El Valle

Un vecino de Murcia ha reunido casi 2.000 firmas en una campaña dirigida al Gobierno regional para reclamar medidas urgentes de prevención de incendios en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, después del fuego que este verano calcinó 177 hectáreas y obligó a evacuar viviendas cercanas, ha informado este martes la plataforma Change.org.

La iniciativa plantea diez actuaciones para reforzar la vigilancia, mejorar la protección del espacio natural y reducir el riesgo de nuevos incendios.

El promotor de la petición, Christophe Roche, organiza desde hace años jornadas de voluntariado para la plantación de árboles en el parque y participa en actividades de un club de senderismo que recorre habitualmente este espacio protegido.

Explica que decidió impulsar la campaña tras el incendio registrado en el primer episodio de calor del verano, al considerar que "no podemos esperar a que vuelva a pasar".

La propuesta solicita establecer controles de acceso y vigilancia ambiental en los principales puntos de entrada, instalar carteles informativos en las zonas recreativas, limitar el acceso nocturno de vehículos y restringir temporalmente su circulación durante episodios de riesgo extremo.

Noticias relacionadas

Asimismo, reclama nuevos hidrantes para facilitar las labores de extinción, la limpieza de cortafuegos, el desbroce de áreas próximas a urbanizaciones y carreteras, un aumento de la vigilancia, la recuperación del pastoreo tradicional y la reforestación de las zonas afectadas por el incendio.