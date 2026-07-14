Regular los pisos turísticos y acelerar los trámites urbanísticos: Las propuestas del sector empresarial para el PGOU de Murcia

De regular los pisos turísticos en el municipio de Murcia a acelerar los trámites urbanísticos, pasando por la creación de áreas de especialización comercial. Estas son algunas de las propuestas que pusieron sobre la mesa varios representantes de los sectores turístico, inmobiliario y de servicios durante la segunda sesión de la mesa de desarrollo económico, en la que también se definió el modelo económico del municipio hasta 2060.

La reunión se enmarca en el proceso participativo destinado a perfilar el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la herramienta urbanística que determinará el crecimiento del municipio durante las próximas décadas, pues establece qué terrenos se destinarán a viviendas, zonas verdes o complejos empresariales.

Las aportaciones recogidas durante estas jornadas serán analizadas por el equipo técnico de la Cátedra de Agenda Urbana y Planificación Estratégica Local de la Universidad de Murcia e incorporadas a los trabajos de elaboración del avance del nuevo Plan General.

Debate

En el ámbito inmobiliario, el debate se centró en mejorar los instrumentos de gestión del suelo, desarrollar los sistemas generales como elemento dinamizador de la actividad urbanística, impulsar mecanismos que favorezcan la edificación de solares y estudiar medidas que permitan agilizar los procesos de transformación urbana.

Otro de los bloques de trabajo se dedicó al sector turístico, donde se abordó la necesidad de compatibilizar el crecimiento de esta actividad con la calidad de vida de los barrios. En este sentido, se analizaron propuestas relacionadas con la regulación de las viviendas de uso turístico y su adecuada integración con los usos residenciales.

En materia de servicios, el debate puso el foco en los nuevos desafíos derivados de la transformación económica y tecnológica. Entre las propuestas analizadas, destacan el refuerzo de la intermodalidad ferroviaria y por carretera aprovechando la posición estratégica de Murcia dentro del Arco Mediterráneo.

Además, se propuso adaptar de la red viaria a las necesidades de la logística de última milla, impulsar de un parque tecnológico vinculado a los sectores biosanitario y de la economía circular y crear áreas de especialización comercial capaces de atraer nuevas inversiones y generar empleo de alto valor añadido.

"El nuevo Plan General tiene que crear las condiciones necesarias para favorecer la inversión, impulsar la innovación y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento a nuestras empresas, siempre desde un modelo equilibrado y sostenible", destacó durante la jornada la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Por su parte, el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, señaló que "el nuevo Plan General debe anticiparse a los cambios económicos, ofrecer espacios adecuados para las nuevas actividades productivas y consolidar a Murcia como un polo de atracción de inversión, talento y empleo".