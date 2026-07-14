"Incumple la ley": Movilizaciones contra el Colector Norte por "riesgo severo de inundación para las pedanías de la Huerta Oeste" de Murcia

El Colector Norte, una infraestructura planteada en Murcia desde 2008 con el objetivo de proteger el norte del municipio de las inundaciones, se topa con el descontento ciudadano. La Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta ha convocado manifestaciones para frenar la construcción de la infraestructura apenas unos días después de la firma del protocolo entre el Ayuntamiento de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica que abre la puerta a su desarrollo.

"Los vecinos advertimos que esta costosa infraestructura de canalización incumple la ley, la cual prohíbe expresamente buscar soluciones trasladando un problema de inundabilidad de un territorio a otro", expresa la Asociación en un comunicado en el que señalan que el proyecto, que supone una inversión superior a los 100 millones de euros, "tiene como principal objetivo el desarrollo urbanístico de la zona norte de Murcia, trasladando el problema de inundabilidad de una zona a otra".

La actuación contempla intervenir sobre las principales ramblas del norte del municipio con el objetivo de interceptar y regular los caudales antes de que alcancen las zonas urbanas, con lo que se conduciría parte del agua hacia el río Segura mediante un gran colector interceptor.

"Según denunciamos, esto aumentará drásticamente el riesgo de desbordamiento del río en Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca, La Arboleja, La Albatalía, Barriomar, el Malecón y el centro de la ciudad de Murcia", enumeran los vecinos en el escrito en el que aseguran que no descartan "el estudio de acciones legales por vía penal o contenciosa si la obra llega a suponer un riesgo real para las personas y los bienes".

"Proteger lo más importante"

Aunque, por otro lado, vecinos de barrios y pedanías como Espinardo, Churra, El Puntal o Cabezo de Torres llevan desde 2008 a la espera del desbloqueo de esta infraestructura hídrica, especialmente tras las inundaciones provocadas por las danas de 2012 y 2019.

Y la alcaldesa, Rebeca Pérez, subrayó durante la firma del protocolo con el Ministerio que esta inversión de más de 100 millones se destina a "proteger lo más importante: la vida de las personas, y también los bienes, viviendas, negocios, en definitiva, nuestro municipio".

Asimismo, destacó que el protocolo permitirá actualizar el proyecto con soluciones hidráulicas más avanzadas, incorporando zonas de almacenamiento controlado, diques e interceptores de laminación capaces de ofrecer una respuesta estructural a un problema histórico, lo que reducirá "de forma muy significativa el riesgo de inundaciones frente a fenómenos meteorológicos adversos".

"Priorizar el valor urbanístico"

Como exponen desde la Asociación, el río Segura se encuentra a mayor altura que las erras paralelas a su cauce e "históricamente, las ramblas del norte y del sur desaguaban de forma natural en zonas hondas recogidas en la toponimia popular como El Ranero, La Flota, El Barrio de las Ranas o El Charco", una característica que el Plan General de Ordenación Urbana ignoró, "priorizando el valor urbanístico del suelo frente a los riesgos de inundación".

De hecho, es habitual que puntos como las ramblas de Churra y Espinardo se inunden durante los episodios de lluvia, "con garajes anegados y calles y vías de acceso cortadas", recuerdan los vecinos, situación que limita el desarrollo de los planes parciales en la zona norte y, "para resolverlo, el Ayuntamiento lleva proponiendo desde hace años la construcción de un gran colector que ayude a desviar el agua de las ramblas hacia el río Segura".

Aunque esta solución ya fue denunciada por la Junta Municipal de La Arboleja en 2019, que solicitó mayores estudios y proyectos alternativos por considerar que su pedanía correría mayor riesgo de inundación con el nuevo caudal del río. En consecuencia, se paralizó el proyecto original para someterlo a un estudio del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), y la solución actual plantea construir diques y zonas de almacenamiento controlado para enviar los excedentes al río de forma gradual.

"Sin embargo, los vecinos del Malecón y su Huerta seguimos evaluando que esta medida es totalmente insuficiente con episodios de fuertes lluvias o danas, ya que el caudal del río Segura también sube con rapidez y la suma de ambos flujos puede provocar un desbordamiento inevitable en la huerta oeste. Consideramos inaceptable que se pretenda reducir los daños a personas y bienes en unas zonas a costa de crear o agravar tales daños a personas y bienes en otras zonas", sentencia la Asociación.

Con todo, los vecinos exigen respuestas técnicas reales sobre la capacidad de asimilación del cauce, un estudio de propuestas alternativas "más ambientales y de equidad social donde el objetivo sea retener en vez de evacuar".

Por último, la Asociación pide que los 100 millones de euros que supone este proyecto se destinen a un paquete de medidas que incluya "trasladar al PGMO de Murcia la cartografía de zonas inundables, declarando las mismas como no urbanizables; recuperar, deslindar y renaturalizar todo el sistema de ramblas y red de acequias y azarbes de drenaje de la zona norte; crear zonas de inundación blanda aprovechando espacios agrarios todavía existentes; en espacios urbanos o ya construidos, crear parques inundables y otras soluciones de drenaje urbano sostenible; dar ayudas para adaptar las viviendas en zonas de riesgo; y, en caso de zonas de riesgo muy alto, facilitar el traslado a zonas más seguras", enumera el comunicado.

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Además, según el calendario de actuaciones diseñado para frenar el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio, se contemplan escritos a ambas instituciones, la creación de un frente común vecinal y el "estudio de acciones legales por vía penal o contenciosa si la obra llega a suponer un riesgo real para las personas y los bienes".