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La Huerta de Murcia protagoniza la segunda mesa de trabajo para definir el futuro PGOU

Durante la reunión se abordó el desarrollo de la infraestructura verde y azul con aspectos como la gestión hídrica, los flujos preferentes y la interconexión de parques y corredores verdes

Celebración de la segunda mesa de trabajo para la elaboración del PGOU este lunes a mediodía.

Celebración de la segunda mesa de trabajo para la elaboración del PGOU este lunes a mediodía. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

El futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la herramienta urbanística que definirá el crecimiento del municipio de Murcia en las próximas décadas, avanza con la celebración de la segunda mesa de trabajo, centrada en la Huerta y la infraestructura verde y azul.

La reunión, celebrada este lunes, fue presidida por los ediles de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, y de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, acompañados del concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

El primero de los bloques de trabajo estuvo dedicado al futuro de la huerta de Murcia, con cuestiones como la definición de usos compatibles, la integración paisajística, la mejora de la calidad ambiental y la restauración de aquellos espacios que requieren actuaciones de recuperación.

Durante el debate, se puso de manifiesto la necesidad de entender la huerta "no únicamente como un espacio agrícola, sino como uno de los principales elementos estructurantes del territorio murciano, capaz de integrar valores ambientales, patrimoniales, culturales y paisajísticos dentro del futuro modelo territorial", destacaron desde el Consistorio.

Por otro lado, la segunda parte de la sesión se centró en la sostenibilidad ambiental y en el desarrollo de la infraestructura verde y azul como herramienta para mejorar la capacidad de adaptación del territorio frente a los retos ambientales.

En esta segunda etapa, los participantes analizaron aspectos relacionados con la gestión hídrica, los flujos preferentes, la interconexión de parques y corredores verdes y la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza como criterios de planificación para el nuevo Plan General.

"Este proceso participativo permite abordar de forma específica cada uno de los grandes ámbitos que deberá desarrollar el nuevo Plan General. Tras la primera sesión dedicada al modelo territorial, profundizamos ahora en dos cuestiones esenciales para el futuro de Murcia como son la huerta y la sostenibilidad ambiental", expuso Mercedes Bernabé.

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Por su parte, Antonio Navarro declaró que "la infraestructura verde y azul debe formar parte de la estructura básica del nuevo Plan General. Integrar estos criterios desde el planeamiento permitirá construir un municipio más sostenible y mejor preparado para responder a los desafíos ambientales de las próximas décadas".

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