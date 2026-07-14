Festejos
Cabezo de Torres contará con un recinto de fiestas junto al campo de fútbol de la pedanía
La parcela municipal de 4.072 metros cuadrados se ubica también al lado del Molino Armero
Los festejos populares en Cabezo de Torres 'se mudan' a un recinto de fiestas permanente, proyectado en una parcela municipal junto al campo de fútbol de la pedanía y al Molino Armero.
El Ayuntamiento de Murcia aprobó en Junta de Gobierno la adscripción a la Junta Municipal de un espacio municipal de 4.072 metros cuadrados, "atendiendo así una reivindicación histórica de vecinos, asociaciones y colectivos", resaltan desde el Consistorio.
El recinto acogerá los principales eventos celebrados en la pedanía, como las fiestas patronales y las fiestas de Carnaval, declaradas de Interés Turístico Regional.
La ubicación elegida "permitirá crear así un espacio amplio, seguro y funcional, compatible con el entorno y conectado con las instalaciones deportivas y culturales existentes, favoreciendo la celebración de actividades festivas y de convivencia a lo largo de todo el año y para todos los vecinos", explica el Ayuntamiento en un comunicado.
Características
El acuerdo aprobado en Junta de Gobierno establece que el futuro recinto deberá disponer de acceso independiente respecto a las instalaciones deportivas, para garantizar la autonomía funcional de ambos espacios.
Además, el ámbito destinado a recinto festivo quedará debidamente delimitado y vallado de forma permanente, con el objetivo de asegurar la separación física respecto de las instalaciones deportivas y la adecuada gestión de los usos previstos, y deberá dotarse de las infraestructuras y servicios necesarios, como suministro eléctrico, agua potable, saneamiento, gestión de residuos y aseos accesibles, y sin interferir en el funcionamiento habitual de las instalaciones deportivas.
El proyecto se desarrollará, además, con la participación de la Asociación del Carnaval y del resto de asociaciones y entidades de la pedanía.
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