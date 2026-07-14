Cabezo de Torres contará con un recinto de fiestas junto al campo de fútbol de la pedanía

Los festejos populares en Cabezo de Torres 'se mudan' a un recinto de fiestas permanente, proyectado en una parcela municipal junto al campo de fútbol de la pedanía y al Molino Armero.

El Ayuntamiento de Murcia aprobó en Junta de Gobierno la adscripción a la Junta Municipal de un espacio municipal de 4.072 metros cuadrados, "atendiendo así una reivindicación histórica de vecinos, asociaciones y colectivos", resaltan desde el Consistorio.

El recinto acogerá los principales eventos celebrados en la pedanía, como las fiestas patronales y las fiestas de Carnaval, declaradas de Interés Turístico Regional.

La ubicación elegida "permitirá crear así un espacio amplio, seguro y funcional, compatible con el entorno y conectado con las instalaciones deportivas y culturales existentes, favoreciendo la celebración de actividades festivas y de convivencia a lo largo de todo el año y para todos los vecinos", explica el Ayuntamiento en un comunicado.

Características

El acuerdo aprobado en Junta de Gobierno establece que el futuro recinto deberá disponer de acceso independiente respecto a las instalaciones deportivas, para garantizar la autonomía funcional de ambos espacios.

Además, el ámbito destinado a recinto festivo quedará debidamente delimitado y vallado de forma permanente, con el objetivo de asegurar la separación física respecto de las instalaciones deportivas y la adecuada gestión de los usos previstos, y deberá dotarse de las infraestructuras y servicios necesarios, como suministro eléctrico, agua potable, saneamiento, gestión de residuos y aseos accesibles, y sin interferir en el funcionamiento habitual de las instalaciones deportivas.

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El proyecto se desarrollará, además, con la participación de la Asociación del Carnaval y del resto de asociaciones y entidades de la pedanía.