Desde Parque Jurásico hasta Mamma Mia: estas son las cinco películas gratuitas que se proyectarán esta semana en el cine de verano de Murcia

El concepto de cine bajo las estrellas es un éxito pese a contradecir la lógica tecnológica que existe alrededor del séptimo arte. Ver los largometrajes en un salón con sonido envolvente y una pantalla de última generación debería ser lo más atractivo para todos. Por otro lado, lo normal sería acudir a las salas para disfrutar de los nuevos estrenos, no de aquello que ya se encuentra registrado en la memoria.

Sin embargo, aquí se desarrollan varios fenómenos. Por una parte, volver por un camino que ya se ha transitado siempre es más reconfortante, las obras que se vieron en la infancia o en la adolescencia siempre son un 'lugar seguro' al que volver ante tanta incertidumbre. Por otro lado, es una experiencia inédita porque solo se puede disfrutar en verano y, al fin y al cabo, el disfrute de un plan no depende tanto de la actividad, sino de con quién lo compartes.

En este sentido el Parque Fofó de Santa María de Gracia acogerá por tercera semana consecutiva la proyección de varios clásicos del cine que podrán disfrutar de forma gratuita todos los que lo visiten.

Concretamente, se podrá ver las siguientes cinco películas: Parque Jurásico, Dragonheart, Así en el cielo como en la tierra, Grease y Mamma Mia.

Fotograma de la película 'Jurasic Park'. / L. O.

Parque Jurásico

Hay pocas personas en el mundo que no hayan visto alguna vez esté auténtico icono de la cultura audiovisual que dirigió Steven Spielberg. Se trata un filme de dos horas que, a pesar de que ha llovido mucho desde su salida (en 1993), mantiene unos efectos especiales alucinantes. Además, es un trabajo realizado mayoritariamente con maquetas, animatrónicos y stop motion: solo hay cuatro minutos de CGI en toda la obra.

Al respecto de la sinopsis, el millonario John Hammond hace realidad su sueño de traer de vuelta a la vida a los dinosaurios del Jurásico. Las intenciones de Hammond eran crear un parque temático con estas 'gargantuescas' criaturas. Para evaluar la viabilidad del proyecto invita a una pareja de científicos y a un matemático. No obstante, las medidas de seguridad del parque fracasan ante la fortaleza de los dinosaurios y la codicia humana. La película se proyectará a las 21.45 horas del miércoles 15 de julio.

Dragonheart

La clásica historia caballeresca del héroe en armadura plateada que debe derrotar a una bestia alada escupefuegos para salvar a la pobre doncella se retuerce en esta obra dirigida por Rob Cohen y que dura, aproximadamente, una hora y cincuenta minutos.

En esta leyenda, a la que no le faltan toques de humor, un caballero se encuentra a un majestuoso dragón con aliento de fuego que surca a gran altura los cielos. Si bien en un principio el 'héroe' intenta matar a la bestia, acaban estableciendo una relación extraordinaria. Se proyectará el jueves 16 de julio a las 21.45 horas.

Así en el cielo como en la tierra

¿Y si el cielo es en realidad una copia absurda de la tierra? Esta es la idea que plantea este auténtico ícono del celuloide. Dios, Jesucristo, la Virgen María, San Pedro y otros personajes bíblicos conviven en la posguerra. La intención es dotar a estos personajes de una visión más humana.

La película se estrenó en 1995 y fue dirigida por José Luis Cuerda. Con una duración de una hora y media, en este filme Dios Padre decide enviar a otro hijo a la tierra para salvar a los seres humanos. Sin embargo, Jesucristo no está de acuerdo y esto obliga a reescribir la historia. El principal problema es que en el mundo apenas hay mujeres vírgenes, y las que hay no se dejan convencer por el arcángel San Gabriel. Esta obra se podrá ver el jueves 16 a las 23.30 horas.

Grease

Un musical romántico bajo la luz de la luna es un plan inmejorable, aunque no todo es tan idílico como parece. En el verano del 59 Sandy (Olivia Newton John) y Danny (John Travolta) han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero las vacaciones acaban y los caminos se separan. Cuando vuelven a verse, en el instituto Rydell, Danny no es el mismo, es una persona engreída e insensible.

El filme se proyectará el viernes 17 de julio a las 21.45 horas. Es una película de Randal Kleiser que se estrenó en 1978 en los Estados Unidos. La película dura una hora y cincuenta minutos, aproximadamente.

Un frame de Mamma Mia! (2008) / L.O.

Mamma Mia!

Esta película inspirada en el musical de teatro fue dirigida por Phyllida Lloyd es un auténtico coloso si tenemos en cuenta su importancia para la cultura popular. Es, de todas las que se proyectan esta semana, la que tuvo una publicación más reciente -2008-.

Quienes quieran ver la versión cinematográfica del musical de ABBA tendrán que quedarse hasta tarde porque la obra se proyectará pasadas las 23.30. Dura una hora y cuarenta minutos.

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