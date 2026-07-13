Las obras de Red Eléctrica en Murcia llegan a Juan Carlos I con nuevas restricciones y desvíos de tráfico

Los trabajos de Red Eléctrica para asegurar el suministro eléctrico del municipio de Murcia continúan en Ronda Sur y la avenida Reino de Murcia e inician también en Juan Carlos I, donde se prevé la restricción total del tráfico con desvío por la vía de servicio.

La iniciativa, que supone una inversión de 55,3 millones de euros por parte de Red Eléctrica, tiene por objetivo construir una nueva subestación eléctrica de Espinardo, que quedará unida a las ya existentes en el sur del municipio a través de una línea de alta tensión de 11,2 kilómetros que discurrirá soterrada bajo las calles, el río Segura y el trazado del tranvía.

La nueva subestación eléctrica estará operativa en el último trimestre de 2027, según el calendario de actuaciones previsto, aunque las actuaciones que más afectarán al tráfico y al ciudadano se concentrarán en los primeros meses de trabajo, es decir, hasta noviembre de este año.

Tramos afectados

En la avenida Reino de Murcia (vía que enlaza Juan de Borbón con Juan Carlos I), continúan los trabajos desde la rotonda de los Cubos hasta la rotonda del Infinito, con restricción total al tráfico rodado. También continúan las labores en la carretera de Madrid, entre la subestación de Espinardo hasta la rotonda de la Cerveza, con restricción total al tráfico.

Además, este lunes inician los trabajos en la céntrica avenida Juan Carlos I, en concreto, en el tramo comprendido entre la subestación de Espinardo y la rotonda de la Cerveza, con restricción total al tráfico, aunque se ha establecido el desvío de los vehículos por la vía de servicio.

Ronda Sur

Por otro lado, prosiguen también los trabajos en Ronda Sur, donde inicia este lunes una nueva fase de las obras, previo al tendido de los conductores eléctricos, con la que "se podrá observar la ubicación de maquinaria para canalizaciones que conlleva estrechamientos puntuales de la calzada durante el horario laboral", y "estos trabajos se ejecutan entre arquetas", explican desde Red Eléctrica.

Los trabajos en Ronda Sur se desarrollan entre la cámara de empalme CE-13 hacia el tramo del puente del AVE, hasta la salida del puente de Adif, con restricciones parciales al tráfico (pues pasado el puente solo hay operativo un carril de circulación), y debajo del puente de Adif, sin afección de tráfico.

Los trabajos entre la rotonda de Media Mark y la rotonda de la Senda de los Garres también continúan con restricción total al tráfico, así como las actuaciones desarrolladas en la propia rotonda de la Senda de los Garres, con restricciones parciales.

También entre la rotonda de la Senda de los Garres y la rotonda de Mapfre se restringe el acceso total al tráfico, y entre la cámara de empalme CE-11 y la rotonda de Los Dolores se producen restricciones parciales.

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Por último, continúan los trabajos en el tramo entre la rotonda de Puente Tocinos hasta la rotonda de El Rocío, que contará con restricciones parciales y un carril disponible para el tráfico rodado.