Las incidencias por mosquitos en Murcia caen casi a la mitad: Así combate las plagas el Ayuntamiento

Los avisos ciudadanos relacionados con la presencia de mosquitos en el municipio de Murcia caen casi a la mitad en lo que va de año, según el balance realizado por la alcaldesa, Rebeca Pérez, este lunes por la mañana.

En concreto, entre abril y junio de este año se registraron 90 avisos frente a los 167 contabilizados en el mismo periodo de 2025, una reducción que el Consistorio atribuye al refuerzo de las labores preventivas y los tratamientos programados que se desarrollan en todo el municipio.

"Quiero que sepan que para el Ayuntamiento de Murcia es fundamental que estos espacios estén muy cuidados, es, por lo tanto, una prioridad y lo que hacemos es volcar todos los medios mecánicos y también humanos para que sea una realidad y eso se hace sobre todo con mucha anticipación y con mucha prevención", explicó la regidora durante la demostración de los medios técnicos que el Consistorio emplea en la campaña de control del mosquito común y el mosquito tigre desarrollados en El Palmeral de Santiago y Zaraiche.

Demostración del nuevo dron para combatir a los mosquitos en El Palmeral de Santiago y Zaraiche. / A.M.

Dron de última generación

Este año, la campaña incorpora como principal novedad un nuevo dron de gran capacidad con una carga útil de hasta 80 kilogramos, que permite ampliar la superficie de tratamiento en cada intervención y facilitar las actuaciones en zonas de difícil acceso como ramblas o acequias.

Este equipo se suma a los drones ya utilizados desde campañas anteriores y al helicóptero de gran capacidad empleado en situaciones excepcionales como episodios de lluvias intensas o depresiones aisladas en niveles altos (dana), optimizando los tratamientos larvicidas con el menor impacto ambiental posible.

Además de los medios aéreos, el dispositivo cuenta con cuatro equipos permanentes de técnicos especializados dedicados en exclusiva al control de mosquitos, vehículos acondicionados para el transporte y aplicación de biocidas, dos todoterrenos equipados con cañones de pulverización, trampas de seguimiento y aspiradores entomológicos.

Actuaciones

Las actuaciones municipales se centran en eliminar los insectos durante su fase larvaria, cuando los tratamientos resultan más eficaces y, además, se pueden emplear productos biológicos con un impacto ambiental mínimo en estanques municipales, zonas encharcadas, ramblas, acequias e imbornales de recogida de aguas pluviales.

Para mantener este control, se realizan tratamientos programados mensuales en 57 zonas de riesgo distribuidas entre el casco urbano y las pedanías, además de revisiones y actuaciones semanales en 50 puntos permanentes con presencia de agua.

A este trabajo preventivo ordinario se suma la atención directa de los avisos comunicados por la ciudadanía a través de la aplicación móvil Plagas Murcia, el correo electrónico del servicio y las juntas municipales.

Colaboración ciudadana

Desde el Consistorio también destacan que la colaboración ciudadana es fundamental para reducir la presencia de estos insectos, pues buena parte de los focos de cría se localizan en propiedades privadas.

Por ello, el Ayuntamiento recuerda a los murcianos la importancia de adoptar medidas domésticas como evitar recipientes que acumulen agua en platos de macetas o ceniceros, mantener el cloro en piscinas y balsas, vigilar el riego por goteo y controlar el estado de zonas ornamentales con agua.

Noticias relacionadas

Asimismo, se aconseja utilizar peces que se alimenten de larvas en estanques, tratar los sumideros con lejía si contienen agua, proteger pozos y aljibes, y mantener los depósitos de agua cerrados herméticamente.