Denuncian que los Policías de tráfico en Murcia llevarían cuatro años sin usar comunicadores

El Sindicato de Empleados Públicos (SIME) denuncia que los agentes de Policía Local de Murcia destinados al Grupo de Tráfico (Motoristas y Polivalentes) llevarían sin usar comunicadores "desde hace aproximadamente cuatro años", a pesar de estar "presuntamente almacenados bajo la custodia y responsabilidad del Comisario".

El sindicato le ha transmitido esta información al Ayuntamiento de Murcia a través de un documento al que ha tenido acceso este diario. En él detallan que "durante este periodo los agentes adscritos al servicio de Motoristas han venido desarrollando sus funciones sin disponer de un elemento de comunicación que fue adquirido con fondos públicos y cuya finalidad era incrementar la seguridad operativa".

Además, cuentan que con la compra reciente de nuevos cascos, los dispositivos comunicadores almacenados son incompatibles con el material recién adquirido, "una circunstancia que habría provocado que dichos equipos hayan quedado obsoletos".

Si todos estos hechos que describe el SIME resultarán acreditados por medio de una investigación, este sindicato considera que "se estaría incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales", además de una posible "gestión ineficaz de los recursos públicos y falta de diligencia en el ejercicio de las funciones de dirección y organización del servicio".

Por ello, solicitan que se admita el contenido del escrito enviado al Consistorio murciano y se lleven a cabo las investigaciones que correspondan. Además de determinar el motivo por el que los comunicadores permanecieron sin usar y las causas de la incompatibilidad con el nuevo material adquirido.

Todas estas circunstancias advierten que "podrían suponer un incumplimiento de las obligaciones preventivas que corresponden a la Administración y a los mandos correspondientes".

También alertan de que "durante episodios de elevadas temperaturas y activación de avisos meteorológicos por calor, no se autoriza con suficiente tiempo el empleo de vehículos con climatización para el personal motorista, ni se realizan los relevos periódicos en los puntos fijos de vigilancia con la frecuencia necesaria para permitir la hidratación, el descanso y la recuperación térmica de los agentes".

Prevenir este tipo de circunstancias aclaran que son responsabilidad de los Jefes del Servicio, aunque señalan que "el Comisario General Jefe, es el único que tiene las herramientas reales para cambiar los factores psicosociales y proceder a su mejora, no los técnicos de prevención".

Por último, para mitigar el calor que sufren los agentes de la Policía Local, el SIME pide "la realización de relevos periódicos del personal expuesto al calor, la utilización de vehículos con climatización cuando sea necesario y la adopción de medidas preventivas en la normativa en episodios de temperaturas extremas".

"Adaptación técnica derivada de la renovación"

El Ayuntamiento de Murcia defiende que los intercomunicadores destinados al Grupo de Motoristas de la Policía Local fueron adquiridos para el modelo de casco que utilizaba este servicio hasta la reciente renovación del equipamiento.

Asimismo, señalan que con la compra de los cascos nuevos, que tienen "mejores prestaciones", se han iniciado trabajos de "adaptación técnica para el montaje de los intercomunicadores". Estas labores ya estarían en marcha de la mano de la empresa que suministra los cascos.

Esta adaptación, el Delegado de Personal y de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento y miembro del SIME, Pedro Valverde, la define como "tercermundista", ya que explica que al no ser compatibles los comunicadores con los nuevos cascos no se puede usar tornillería avanzada para sujetarlos, y en su lugar, se estarían empleando cintas de velcro.

El Gobierno local añade que se está realizando un proceso de adaptación técnica derivado de la renovación del equipamiento. En este sentido, anunciaron la semana pasada la compra de otros dispositivos de comunicación de los agentes, que dispondrán de 800 nuevos terminales híbridos, que "facilitarán las comunicaciones por voz, además del intercambio de datos, imágenes y la geolocalización en tiempo real", según explicó el Consistorio.

Además, antes de su implantación, señalaron que se han realizado pruebas de funcionamiento con los propios agentes motoristas para garantizar la compatibilidad. Sobre la llegada de estos nuevos dispositivos, Valverde afirmó a este diario que se trata de una reclamación que su organización pedía desde hace dos años.